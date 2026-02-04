VÍDEO F1: Após ausência em Barcelona, Williams vai à pista pela primeira vez em Silverstone
Equipe britânica anunciou, nesta quarta-feira (04), que realizou um shakedown do FW48, tornando-o o último carro de 2026 a entrar na pista
Williams revelou nas redes sociais a primeira imagem da FW48 em pista, o carro para a temporada 2026 da Fórmula 1, capturada durante um shakedown realizado nesta quarta-feira (04) em Silverstone. Este é o primeiro teste do monoposto em pista, já que a equipe, devido a atrasos, se ausentou do primeiro teste coletivo do ano, realizado em Barcelona entre os dias 26 e 30 de janeiro.
A foto vem acompanhada da seguinte mensagem: "Uma nova era começa. Hoje, o FW48 fez um teste shakedown em Silverstone".
A Williams foi a única equipe ausente na Catalunha, enquanto as outras dez — incluindo as novatas Audi e Cadillac, além da Aston Martin, apesar dos atrasos — estiveram presentes e testaram na Catalunha. A Williams é esperada para os testes em Bahrein, cuja primeira sessão ocorrerá de 11 a 13 de fevereiro, no circuito de Sakhir.
Para este shakedown, realizado em uma pista visivelmente molhada, o FW48 estava com a pintura que deveria ter sido usada nos testes de Barcelona — escolhida em dezembro passado por votação dos fãs. A imagem divulgada pela equipe liderada por James Vowles parece mostrar Alexander Albon correndo com o monoposto.
Vale lembrar que esses testes individuais organizados pelas equipes com carros do ano em curso são rigorosamente regulados pelas normas da F1 e podem se enquadrar em diferentes categorias, desde um "evento de demonstração" (limitado a 15 km) até um "evento promocional" (limitado a 200 km). Em todos os casos, são realizados com pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli.
Embora normalmente sejam previstos como oportunidades de marketing e filmagens promocionais, há muito tempo também são usados como forma de dar as primeiras voltas aos carros recém-montados, para verificar se vários sistemas básicos funcionam conforme o esperado.
A Williams entra nesta temporada após terminar em quinto no campeonato de 2025, seu melhor resultado desde 2017, com dois pódios de Sainz em Baku e Qatar.
