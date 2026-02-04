Williams revelou nas redes sociais a primeira imagem da FW48 em pista, o carro para a temporada 2026 da Fórmula 1, capturada durante um shakedown realizado nesta quarta-feira (04) em Silverstone. Este é o primeiro teste do monoposto em pista, já que a equipe, devido a atrasos, se ausentou do primeiro teste coletivo do ano, realizado em Barcelona entre os dias 26 e 30 de janeiro.

A foto vem acompanhada da seguinte mensagem: "Uma nova era começa. Hoje, o FW48 fez um teste shakedown em Silverstone".

A Williams foi a única equipe ausente na Catalunha, enquanto as outras dez — incluindo as novatas Audi e Cadillac, além da Aston Martin, apesar dos atrasos — estiveram presentes e testaram na Catalunha. A Williams é esperada para os testes em Bahrein, cuja primeira sessão ocorrerá de 11 a 13 de fevereiro, no circuito de Sakhir.

Para este shakedown, realizado em uma pista visivelmente molhada, o FW48 estava com a pintura que deveria ter sido usada nos testes de Barcelona — escolhida em dezembro passado por votação dos fãs. A imagem divulgada pela equipe liderada por James Vowles parece mostrar Alexander Albon correndo com o monoposto.

“Este foi um dia marcante para nós e é sempre um momento de grande orgulho ver um carro novo na pista pela primeira vez,” disse Vowles. “A equipe realmente se uniu sob a pressão da situação e entregou um carro hoje para um dia planejado de filmagens promocionais aqui em Silverstone".

“Conseguimos entender mais sobre nosso pacote em preparação para o Bahrein na próxima semana, e Carlos e Alex puderam fornecer um feedback positivo para nos orientar, além de identificar algumas pequenas questões para corrigirmos entre agora e lá. A pressão ainda não acabou – isso é apenas o começo e há muito mais pela frente".

Um dia após o segundo dia de filmagens, começará uma sessão oficial de pré-temporada de três dias no Bahrein, antes de outra sessão nesse circuito entre 18 e 20 de fevereiro, antecedendo a abertura da temporada 2026 em Melbourne, em março.

“Esse foi o shakedown,” disse Albon. “Obviamente, alguns dados para analisar e áreas para melhorar, mas, no geral, um dia bastante tranquilo.

“Tivemos um clima decente para Silverstone nesta época do ano e estou feliz por finalmente estar no carro e pilotando o FW48. Nosso foco total agora é o Bahrein, analisando os dados e nos preparando para o início da temporada".

Sainz acrescentou: “Acabamos de fazer nossas primeiras voltas no FW48! É sempre um dia emocionante e especial para os pilotos, os mecânicos e toda a equipe, e foi um grande esforço de todos para colocar o carro na pista hoje.

“Foi um típico dia de inverno em Silverstone, então focamos em fazer nossas primeiras voltas e completar nosso plano de shakedown. Estamos prontos para voar para o Bahrein em alguns dias, onde vamos nos aprofundar em planos de corrida mais completos, então estou ansioso por isso!”

Após a divulgação da foto, Vowles também postou nas redes sociais o vídeo do carro na pista molhada de Silverstone.

Vale lembrar que esses testes individuais organizados pelas equipes com carros do ano em curso são rigorosamente regulados pelas normas da F1 e podem se enquadrar em diferentes categorias, desde um "evento de demonstração" (limitado a 15 km) até um "evento promocional" (limitado a 200 km). Em todos os casos, são realizados com pneus de demonstração fornecidos pela Pirelli.

Embora normalmente sejam previstos como oportunidades de marketing e filmagens promocionais, há muito tempo também são usados como forma de dar as primeiras voltas aos carros recém-montados, para verificar se vários sistemas básicos funcionam conforme o esperado.

A Williams entra nesta temporada após terminar em quinto no campeonato de 2025, seu melhor resultado desde 2017, com dois pódios de Sainz em Baku e Qatar.

