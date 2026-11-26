Além da corrida com mais de 350 ultrapassagens, um tópico do GP de Las Vegas abalou o paddock da Fórmula 1: a batida entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que escalonou o clima tenso na garagem da Ferrari. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, contou como conseguiu evitar um acidente com o companheiro de equipe Nico Hulkenberg até o momento.

"Pô, não zica, cara. Senão nessa corrida vai ter um voando por cima do outro", começou Bortoleto, brincando sobre a pergunta do jornalista no Catar.

"Nós tivemos alguns momentos que... Às vezes a gente assiste às câmeras onboard juntos e eu fico tipo: 'isso passou perto'. Teve alguns momentos bem apertados este ano. Acho que foi no Canadá, acho que teve Baku. Bom, teve Zandvoort, onde quase batemos. Acho que sempre foi super próximo. Só não aconteceu, sabe".

O brasileiro destacou que "quando você disputa um contra o outro com respeito e conhece os limites, acho que você evita numa escala maior" os acidentes. No entanto, ele afirmou que, eventualmente, pode acontecer um choque entre os dois.

"Provavelmente vai acontecer no tempo em que nós dois... Tomara que tenhamos muitos anos ainda juntos como companheiros de equipe, porque formamos uma boa dupla. Mas em algum momento, obviamente, a vida vai nos separar e tenho certeza de que vamos bater em algum momento. Vai acontecer".

"Estamos sempre brigando muito perto um do outro e eu ficaria decepcionado se não houvesse nenhuma no fim desse período. A gente precisa ter alguma história pra contar. Mas é, acho que é só super próximo o tempo todo".

Apesar de dizer que eventualmente um acidente pode acontecer, Gabriel destacou que o duelo com rivais de outras equipes é mais intenso do que contra 'Hulk'.

"Acho que eu luto mais duro contra outras equipes do que contra o meu próprio companheiro de equipe".

"Conversamos abertamente dentro da equipe que, quando estivermos próximos um do outro, vamos evitar decepcionar mais de mil pessoas trabalhando em dois carros. Vamos garantir que façamos o trabalho que precisamos fazer".

Bortoleto avaliou positivamente o primeiro ano da Audi na F1: "Acho que o ano tem sido bem positivo no geral para o primeiro ano da equipe. Infelizmente, na minha segunda metade da temporada eu tive um pouco mais de problemas do que gostaria".

"Acho que, sabe, tive essa primeira metade de... sei lá, até mais da metade. 15 corridas em que não tive muitos problemas. Q3, pontuando com frequência, e aí já faz acho que sete corridas seguidas agora em que acontece algo grande, alguma coisa durante o fim de semana. Então é, só acho que, sabe, o ano tem sido positivo. Acho que a abordagem da equipe tem sido muito boa".

"Mas tivemos que aprender as coisas do jeito difícil às vezes. Tivemos alguns problemas de câmbio pelos quais precisamos passar, aprender e quebrar, e tomara que, sabe, para o futuro a gente consiga aprender com essas coisas e corrigir".

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

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