Lance Stroll se retirou do GP da Espanha de Fórmula 1, há duas semanas, devido a dores no punho direito, uma consequência do acidente que o tirou da pré-temporada de 2023. Ele passou por cirurgia e participará do GP do Canadá neste fim de semana.

"Os pulsos estão bem, estou confiante, tudo deve dar certo", disse Stroll no dia de mídia em Montreal. Em preparação para o fim de semana, ele fez testes no circuito de Paul Ricard, na França, para garantir que estaria apto para competir. "[O pulso] Estava me incomodando por algumas semanas — em Ímola, Mônaco — e depois Barcelona foi realmente muito difícil durante todo o fim de semana. Fiz o procedimento, pilotei esta semana e me senti bem, então estou confiante", revelou.

O canadense confirmou que o problema era uma lesão antiga, que "voltou a incomodar então resolvi". Ele ainda falou sobre as expectativas para a prova em Montreal: "Estou me sentindo bem em relação ao fim de semana. Acho que, historicamente, temos ido bem aqui como equipe. Marcamos pontos nas últimas vezes que corremos aqui e é uma pista que eu sempre gosto de voltar, então estou ansioso".

