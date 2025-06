Derek Warwick foi suspenso de suas funções como comissário para o GP do Canadá de Fórmula 1 deste fim de semana, após uma série de entrevistas polêmicas na mídia.

O piloto de 70 anos, que já conquistou quatro pódios na F1, deveria atuar como um dos comissários em Montreal, mas agora ficará de fora do fim de semana após a FIA decidir suspendê-lo.

Nos últimos dias, declarações atribuídas a Warwick, divulgadas por uma empresa de apostas, foram divulgadas por diversos sites criticando vários pilotos atuais, incluindo Lando Norris, Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

"Após recentes comentários não autorizados para a mídia, a FIA decidiu suspender Derek Warwick de suas funções como comissário para o GP do Canadá deste fim de semana", disse um comunicado da FIA.

Ele será substituído por Enrique Bernoldi, que atuará no Centro de Operações Remotas em Genebra pelo restante do evento.

Após discussão, Derek reconhece que seus comentários foram imprudentes em sua função como comissário da FIA e pediu desculpas. Ele retomará suas funções como comissário no próximo GP da Áustria.

Enrique Bernoldi Photo by: James Bearne

Warwick se torna o segundo comissário de alto nível da F1 a ser acusado de dar declarações a uma empresa de apostas neste ano.

Antes do início da temporada de 2025, os comentários de Johnny Herbert fizeram com que ele não fosse mais considerado comissário para eventos da F1, cargo que ocupou por alguns anos.

Houve um interesse significativo na função de Herbert na FIA desde o final de 2024, quando ele fez parte do painel que penalizou Max Verstappen, piloto da Red Bull, duas vezes no GP do México.

Em parceria com uma empresa de apostas, Herbert comentou as decisões tomadas pela entidade.

Além de seus anos na F1, Warwick também venceu as 24 Horas de Le Mans de 1992 e foi coroado campeão mundial de carros esportivos no mesmo ano.

