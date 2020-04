Apesar da crise pandêmica do coronavírus, a McLaren anunciou que seguirá o seu planejamento inicial e migrará para os motores Mercedes na temporada 2021 da Fórmula 1, reeditando uma clássica parceria que rendeu títulos e sucessos na categoria.

Com a confirmação da volta da McLaren-Mercedes no ano que vem, o Motorsport.com elaborou uma galeria exclusiva na qual relembra todos os carros produzidos pela equipe britânica no período em que foi equipada pelos motores alemães. Confira abaixo:

Galeria Lista 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 1 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 2 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 3 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, Mark Blundell Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 4 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 5 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 6 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 7 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 8 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 9 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 10 / 23 Foto de: LAT Images Pilotos Mika Häkkinen, David Coulthard Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 11 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 12 / 23 Foto de: Michael Kim Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 13 / 23 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos David Coulthard, Kimi Räikkönen David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 14 / 23 Foto de: McLaren Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 15 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 16 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Fernando Alonso Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 17 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 18 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 19 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 20 / 23 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 21 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Lewis Hamilton, Jenson Button Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 22 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Sergio Pérez Jenson Button, Sergio Pérez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 23 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos Jenson Button, Kevin Magnussen Jenson Button, Kevin Magnussen

