F1: Após conquistar pole para sprint, Verstappen afirma que correr em Singapura é "como uma sauna"

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Tetracampeão mundial destacou os desafios das sessões de pista em Marina Bay

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:

Depois de conquistar a pole position para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1, Max Verstappen destacou o quanto a etapa de Marina Bay exige fisicamente dos pilotos, comparando-a com uma "sauna".

O editor recomenda:

Em entrevista para F1 TV após cravar a volta mais rápida do quali sprint, Verstappen explicou por que as sessões de Singapura são tão exaustivas para os pilotos.

"É como uma sauna, só que tentando fazer exercícios dentro dela. Então, sim, é sempre muito quente. Você tenta se resfriar o máximo que pode entre as saídas para a pista, porque o cockpit inteiro esquenta — seus pés, seu corpo, sua cabeça".

"E, especialmente quando você fica parado com o carro, o calor acumula de vez. Então nunca é confortável, mas acho que é isso que torna este lugar único e, de certa forma, claro que nós também adoramos isso".

Sobre a conquista da pole durante a última tentativa, Verstappen disse que "aqui em Singapura é sempre apertado, assim como a própria volta. Você força o máximo que acha ser possível, passando raspando nos muros em vários pontos". 

"Mas, com certeza, assim que colocamos os pneus macios, parece que o carro ganhou um pouco mais de vida. Só que eu não esperava por isso. Então, sim, claro que estou muito feliz por ser o primeiro".

"Acho que nas últimas duas corridas [Baku e Sepang] estivemos, com certeza, muito mais fortes", continuou Max. "Mas claro, esta pista ainda destaca algumas pequenas fraquezas do carro, só que conseguimos guiá-lo e lidar com elas da melhor forma possível".

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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