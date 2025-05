Charles Leclerc não teve uma corrida muito fácil no GP da Emilia Romagna no último fim de semana da Fórmula 1. Apesar de ter terminado nos pontos, o monegasco deixou o autódromo bastante irritado com o resultado e com a falta de competitividade da Ferrari.

É costume vermos os pilotos com seus carrões na rua, mas quem esperava ver um piloto da equipe de Maranello passando no drive-thru de um McDonald's em Ímola depois da corrida?

Pois foi exatamente isso que aconteceu com Leclerc! O piloto foi flagrado pegando seu lanchinho na janela da lanchonete com uma Ferrari SF90 XX Stradale customizada com seu número de corrida na lateral.

O veículo é avaliado em cerca de 770 mil euros, pouco mais de R$4,75 milhões e só existem 799 unidades produzidas. Importante lembrar que o monegasco o adquiriu em novembro de 2024.

A Ferrari SF90 XX Stradale é mais potente que a edição original, chegando a ter 1.030 cavalos, com um conjunto híbrido que une o motor 4.0 V8 biturbo de 797 cavalos a três motores elétricos.

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!