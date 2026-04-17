F1: Após declaração polêmica em 2025, presidente da Ferrari agora aponta "união e determinação"
John Elkann chegou a dizer para os pilotos da equipe de F1 correrem mais e falarem menos após o GP de São Paulo do ano passado
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Após falar que os pilotos deveriam 'correr mais e falar menos' após o GP de São Paulo de 2025, agora o presidente da Ferrari, John Elkann, destacou a evolução da equipe de Fórmula 1 neste ano, em especial "união e determinação" da Scuderia de F1.
Em declaração aos acionistas em um evento em Amsterdã, Elkann destacou que a temporada 2025 foi abaixo do esperado, mas que a Scuderia "aprendeu e evoluir".
“Na Ferrari, sabemos que competir também significa aprender e evoluir. Após uma temporada que ficou aquém das nossas ambições, em 2026, iniciamos um novo campeonato com novos regulamentos”.
“Estamos encarando isso com união e determinação, focados no trabalho necessário para voltarmos mais fortes do que antes”.
O presidente da Ferrari também elogiou o desempenho do departamento de endurance, em especial no WEC.
“Nossa alma esportiva continua a crescer: 2025 foi uma temporada memorável nas corridas endurance. O dia 8 de novembro foi um momento de pura alegria para todos nós e para os fãs ao redor do mundo".
"50 anos após nosso último título mundial geral de endurance, a Ferrari conquistou tanto o título de construtores quanto o de pilotos no WEC”.
“Este resultado é fruto do talento e do trabalho em equipe, coroando uma temporada que também viu o 499P garantir sua terceira vitória consecutiva em Le Mans, outro marco extraordinário em nossa história”, concluiu.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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