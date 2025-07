A demissão de Christian Horner do comando da Red Bull abalou o noticiário da Fórmula 1 nesta quarta-feira (9). Depois de mais de 20 anos no cargo, a saída do britânico fez a média de tempo de permanência dos líderes de escuderia diminuir drasticamente. Veja quem são os mais longevos chefes de equipe da F1.

Com a demissão de Horner, o chefe de equipe que está há mais tempo lidera um time é Toto Wolff, que em 2013 assumiu a Mercedes.

No entanto, os 12 anos do austríaco na frente das 'flechas de prata' é grande se comparado com o segundo mais longevo, o italiano Andrea Stella, que desde dezembro de 2022 é o dirigente da McLaren, completando três anos de cargo no final da atual temporada.

As novas adições na lista são Laurent Mekies, que já chefiava a Racing Bulls mas agora comandará a equipe principal da Red Bull, e Alan Permane, que era diretor esportivo da RB antes de assumir o cargo máximo da escuderia italiana.

Chefes de equipe da F1 mais longevos

Equipe Chefe Desde Alpine Flavio Briatore* Maio de 2025 Aston Martin Andy Cowell Janeiro de 2025 Ferrari Fred Vasseur Janeiro de 2023 Haas Ayao Komatsu Janeiro de 2024 McLaren Andrea Stella Dezembro de 2022 Mercedes Toto Wolff Janeiro de 2013 Red Bull Laurent Mekies Recém chegado RB Alan Permane Recém chegado Sauber Jonathan Wheatley Abril de 2025 Williams James Vowles Janeiro de 2023

