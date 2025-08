Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, falou sobre a primeira metade de sua temporada de estreia na Ferrari, afirmando que "foi uma verdadeira batalha" e que ele precisa "se afastar e recarregar as baterias" durante as férias de verão.

Hamilton decidiu se separar da Mercedes, com quem conquistou seis dos sete títulos, no fim de 2024, após um período de 12 anos, para realizar o sonho de toda uma vida de pilotar pela Ferrari. Desde que se juntou à equipe de Maranello, o britânico comemorou sua primeira vitória com o time na sprint da China, e seu melhor resultado em GP até agora foi o quarto lugar, na Emilia Romagna, na Áustria e na Grã-Bretanha.

"As últimas temporadas foram difíceis à sua própria maneira", disse ele à Sky Sports F1 no fim de semana do GP da Hungria, última etapa antes da pausa do verão europeu. "Esta, sem dúvida, foi a mais intensa, apenas do ponto de vista do trabalho. A integração em uma nova cultura e em uma nova equipe. Não foi fácil em todas as áreas, e tem sido uma verdadeira batalha".

"Definitivamente, preciso me afastar e recarregar as baterias, ficar perto das crianças, rir, me soltar. Tenho certeza de que haverá algumas lágrimas em algum momento e acho que isso é realmente saudável", falou.

O piloto de 40 anos acrescentou: "Mas estou sempre animado para correr. Adoro o que faço, adoro vestir o macacão vermelho e trabalhar com esta equipe, acredito muito neste time. É realmente difícil de explicar. Eu já tinha muito isso quando estava na minha equipe anterior. Com o tempo, você realmente constrói essa parceria e eu vejo a paixão nesta equipe e adoro isso".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Tudo o que quero fazer é contribuir da melhor forma possível. É claro que preciso fazer isso principalmente na pista e nem sempre estou conseguindo, mas também em segundo plano. Vejo que há coisas que sempre podem ser melhoradas e há coisas que eu posso melhorar. Estou muito animado com essa pausa", continuou.

"Acho que todo mundo, especialmente o pessoal da fábrica, vai aproveitar esse tempo com a família e depois voltaremos com mais energia para a segunda metade", finalizou Hamilton.

