F1: Após 'frear' Mercedes na classificação, Norris prega cautela para GP da Hungria
Britânico da McLaren acredita que, mesmo na liderança, corrida será difícil
Lando Norris colocou fim na hegemonia de poles da Mercedes neste sábado durante a classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1. Porém, mesmo largando da primeira marca do grid, o campeão mundial pela McLaren adotou uma certa cautela ao apresentar as expectativas para a prova em Budapeste.
Maior vencedor no Hungaroring, Lewis Hamilton chegou a celebrar a conquista da pole position, mas Norris cortou a celebração ao cravar o tempo de 1m17s207, segundos depois da bandeira quadriculada ser agitada, superando o heptacampeão por apenas 0s012 - Hamilton foi punido após o quali por atrapalhar Piastri, caindo para quinto.
Com isso, o britânico larga à frente de Charles Leclerc e de Oscar Piastri.
"Minhas voltas estão muito boas e essa é, sem dúvidas, uma pista que você precisa de muita confiança, um bom ritmo e uma boa sensação no carro porque não dá tempo de relaxar nas retas e repensar as coisas, você vai direto de uma curva para a outra. Sempre gostei dessa pista, sempre tive um bom desempenho aqui, mas isso não seria possível sem um bom carro", enalteceu Lando.
Esta é a primeira vez que a McLaren - e uma equipe não Mercedes - vai liderar uma corrida nesta temporada e é por conta dessa condição inédita, e pela força das 'Flechas de Prata' e da Scuderia italiana, que o piloto prefere manter os 'pés no chão' sobre as condições de transformar a pole em vitória neste domingo.
"[Para a corrida] você ainda precisa de um bom ritmo, boa gestão dos pneus e, claro, uma boa largada. Temos que nos preparar bem e a competição está muito acirrada.
Acho que, se olharmos para a Mercedes e a Ferrari, o ritmo de corrida parecia muito bom, e o ritmo nas voltas longas parecia muito forte."
"Eles têm se mostrado fortes o ano todo. Ainda estamos meio que em uma terra de ninguém, já que é a nossa primeira vez na liderança. Vamos ver o que podemos aprender na hora e como podemos nos adaptar. Sinceramente, espero uma corrida muito difícil, mas não é impossível", finalizou.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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