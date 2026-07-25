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F1: Após 'frear' Mercedes na classificação, Norris prega cautela para GP da Hungria

Britânico da McLaren acredita que, mesmo na liderança, corrida será difícil

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Lando Norris colocou fim na hegemonia de poles da Mercedes neste sábado durante a classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1. Porém, mesmo largando da primeira marca do grid, o campeão mundial pela McLaren adotou uma certa cautela ao apresentar as expectativas para a prova em Budapeste.

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Maior vencedor no Hungaroring, Lewis Hamilton chegou a celebrar a conquista da pole position, mas Norris cortou a celebração ao cravar o tempo de 1m17s207, segundos depois da bandeira quadriculada ser agitada, superando o heptacampeão por apenas 0s012 - Hamilton foi punido após o quali por atrapalhar Piastri, caindo para quinto.

Com isso, o britânico larga à frente de Charles Leclerc e de Oscar Piastri. 

"Minhas voltas estão muito boas e essa é, sem dúvidas, uma pista que você precisa de muita confiança, um bom ritmo e uma boa sensação no carro porque não dá tempo de relaxar nas retas e repensar as coisas, você vai direto de uma curva para a outra. Sempre gostei dessa pista, sempre tive um bom desempenho aqui, mas isso não seria possível sem um bom carro", enalteceu Lando.

Esta é a primeira vez que a McLaren - e uma equipe não Mercedes - vai liderar uma corrida nesta temporada e é por conta dessa condição inédita, e pela força das 'Flechas de Prata' e da Scuderia italiana, que o piloto prefere manter os 'pés no chão' sobre as condições de transformar a pole em vitória neste domingo. 

"[Para a corrida] você ainda precisa de um bom ritmo, boa gestão dos pneus e, claro, uma boa largada. Temos que nos preparar bem e a competição está muito acirrada.
Acho que, se olharmos para a Mercedes e a Ferrari, o ritmo de corrida parecia muito bom, e o ritmo nas voltas longas parecia muito forte."

"Eles têm se mostrado fortes o ano todo. Ainda estamos meio que em uma terra de ninguém, já que é a nossa primeira vez na liderança. Vamos ver o que podemos aprender na hora e como podemos nos adaptar. Sinceramente, espero uma corrida muito difícil, mas não é impossível", finalizou.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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