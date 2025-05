A volta de Franco Colapinto agitou a Fórmula 1, mas não só dentro das pistas. O argentino estreou como titular pela Alpine no último fim de semana, substituindo Jack Doohan após seis etapas. Nas redes sociais, os fãs têm atacado outros pilotos, especialmente o australiano, que agora é reserva, e Yuki Tsunoda, que se envolveu em pequeno incidente com Colapinto na sexta-feira em Ímola.

Após Colapinto bloquear Tsunoda durante o TL3, o piloto da Red Bull fez um gesto com as mãos de dentro do carro em direção ao argentino e, por isso, começou a ser atacado online. Em coletiva de imprensa no sábado, o argentino falou sobre o ocorrido e se dirigiu aos fãs.

"Eu o bloqueei, [Tsunoda] tinha razão em estar bravo", disse. "Eu sei que eles [argentinos] são muito apaixonados e são sempre duros com as pessoas. Eles precisam ser respeitosos, é tudo que queremos. Tem muito ódio nas mídias sociais atualmente e isso não é algo do qual fazemos parte. É claro que sempre tentamos – e queremos para todos os pilotos – um pouco de respeito, manter o ambiente respeitoso e calmo por lá [online]."

Além disso, na última segunda (19), Jack Doohan fez uma série de stories em seu Instagram sobre uma postagem supostamente feita pelo seu pai, Mick Doohan, ridicularizando a batida de Colapinto no sábado. Na verdade, o post foi feito por um perfil de memes do X (antigo Twitter) e compartilhado por alguns fãs, segundo Doohan, argentinos, como se fosse verdade.

O australiano esclareceu que a postagem era falsa e tinha como intuito difamar a família de Doohan. "Por favor, parem de assediar minha família. Não achei que precisaria chegar a esse ponto", disse. Ele ainda explicou que a fonte do conteúdo falso não era argentina, mas que muitos veículos argentinos reproduziram o post, o que "desencadeou uma perseguição online".

Algumas horas após a postagem de Doohan, a equipe Alpine emitiu um comunicado pedindo respeito nas redes sociais. "Nós encorajamos todos a lembrar que, por trás da viseira desses 'superatletas', há uma pessoa. Um indivíduo com sentimentos, família e amigos. Não podemos aceitar o abuso online e pedimos a todos os fãs que sejam gentis e respeitosos", diz.

O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, também se manifestou. Em postagem nas redes, ele agradeceu Tsunoda e Colapinto por se manifestarem sobre o abuso online e reforçou que "ninguém deve ser submetido a ameaças, ódio ou discriminação. Não há lugar para abuso ou toxicidade na nossa comunidade".

