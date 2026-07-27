ANÁLISE F1: Após Hungria, McLaren virou candidata ao título de 2026?

A atualização do assoalho da McLaren transformou a equipe britânica em vencedora, com o triunfo de Lando Norris no GP da Hungria de Fórmula 1. Será que a escuderia de Woking conseguirá manter essa sequência?

Com o domínio incontestável da Mercedes no início da temporada agora ficando para trás, a F1 finalmente se transformou na guerra de desenvolvimento que sempre prometeu ser.

A sequência das equipes apresentando atualizações aerodinâmicas significativas continua mudando a hierarquia semana após semana.

Após uma série de melhorias da Red Bull e, especialmente, da Ferrari nas últimas semanas, foi a vez da McLaren aprimorar ainda mais seu pacote de Miami-Montreal com a introdução de um novo assoalho — um item de alto custo que seria particularmente eficaz em um circuito de alto downforce como o Hungaroring.

Isso permitiu que Norris conquistasse a primeira vitória da McLaren na temporada partindo da pole, embora, é claro, a vitória de Norris tenha sido tudo menos fácil. Mas, uma vez em pista livre, o atual campeão estava claramente em uma classe à parte e, ao que tudo indica, a equipe deveria ter conquistado uma dobradinha com Oscar Piastri também, independentemente da ordem.

Será que o triunfo da McLaren na Hungria forneceu evidências suficientes para sugerir que os atuais campeões estão de volta?

Lando Norris, McLaren Foto de: Clive Mason / Getty Images

Embora Norris tenha feito uma excelente segunda volta no Q3 para melhorar o desempenho da primeira, na qual lutou contra uma derrapada violenta na última curva, o britânico conquistou a pole sobre Hamilton por apenas 12 milésimos, já que o piloto da Ferrari foi um dos vários que tiveram dificuldade para melhorar o tempo na última volta.

Entre uma penalidade no grid por ter atrapalhado Piastri e outros erros generalizados da Ferrari no domingo, fica claro que a Scuderia teve um desempenho abaixo do esperado e não atingiu todo o seu potencial. Considerando a importância da posição na pista em Budapeste, uma pole de Hamilton ou Leclerc poderia ter traçado um cenário bem diferente.

“O ritmo puro da equipe provavelmente foi melhor neste fim de semana do que em Spa ou Silverstone”, disse o chefe da equipe, Fred Vasseur. “Estávamos na frente no TL1, estávamos no TL2, conseguimos disputar a pole com Lewis. Perdemos a pole por 0s01. E acho que hoje a execução foi muito ruim".

A Mercedes também não conseguiu ter um fim de semana tranquilo, que começou com a escolha de uma direção errada na configuração na sexta-feira, da qual teve que se recuperar. Dito isso, nas mãos de Antonelli, o W17 realmente parecia rápido nas longruns nos treinos.

“O fim de semana inteiro não foi ótimo; perder o TL1 certamente não foi perfeito; não acertamos 100% nas configurações e foi sempre uma corrida de recuperação”, disse o chefe da Mercedes Toto Wolff na noite de domingo.

A Mercedes não estava se sentindo particularmente confiante para a corrida, então, mas o ritmo de Antonelli e a impressionante recuperação de George Russell após problemas na largada da Mercedes mostraram que a equipe das 'Flechas de Prata' também tinha muito ritmo, com Antonelli perdendo posições durante o safety car virtual devido ao abandono de Piastri.

“Se você tivesse me dito antes da corrida que poderíamos conquistar um pódio com o Kimi, eu teria respondido que aceitaria na hora, mas agora, olhando para trás, a sensação predominante é que deveríamos ter nos saído melhor".

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Andrea Stella, chefe da McLaren, estava bem ciente de que, por mais que a equipe merecesse comemorar os frutos do trabalho árduo de Woking para lançar a atualização do assoalho antes da pausa de meio de temporada, a equipe também pode ter superado as expectativas na Hungria, já que seus rivais cometeram erros.



“Acho que a Ferrari ainda tem o melhor chassi em termos de aderência nas curvas. Isso fica muito evidente na frenagem”, disse Stella no sábado, após a classificação. “A pole position foi um resultado um pouco acima do esperado, graças à execução e à maximização do potencial disponível".

Após a corrida de domingo, Stella acrescentou mais alguns detalhes: “À primeira vista, parece que a McLaren tinha uma vantagem de ritmo. Acho que isso ficou mais evidente, especialmente quando Lando assumiu a liderança. Mas, ao mesmo tempo, aqui depende muito de qual pneu você está usando e do desgaste deles".

"Portanto, não quero tirar conclusões precipitadas, mas parece que, se há alguma diferença, na corrida tivemos um pouco mais de vantagem do que na classificação".

"Porque, na verdade, na classificação, se houve alguma diferença, foi de 12 milésimos. E as Ferraris não fizeram a segunda tentativa no Q3. Para ser justo, nem mesmo o Oscar [fez]".

Lando Norris, McLaren Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Portanto, embora não haja necessidade de reagir exageradamente à primeira vitória da McLaren em 2026, a equipe de Woking tem, pelo menos, as ferramentas para disputar a liderança com a Mercedes e a Ferrari.

A boa notícia para quem não torce por nenhuma equipe é que, em vez de uma equipe disparar na liderança, as diferenças são pequenas o suficiente para que fatores como pontos fortes específicos de cada pista, condições climáticas e execução na pista tenham um papel significativo, fazendo o balanço pender para um lado ou para outro.

Mas, além dos problemas de confiabilidade que vêm atormentando a McLaren e a Mercedes, o maior fator desconhecido é exatamente quanto mais desempenho as equipes serão capazes de trazer para a pista.

Provavelmente haverá pacotes de atualizações significativos em todas as equipes em Zandvoort e Monza após a pausa de meio de temporada — atualizações que já estão bem avançadas neste momento, enquanto as equipes voltam seu foco para 2027.

Portanto, em vez de considerar a Hungria como um retrato instantâneo da hierarquia, a temporada 2026 continuará sendo decidida pela acirrada guerra de desenvolvimento que ocorre nas fábricas.

“Sinceramente, ainda acredito que, se quisermos estar em posição de lutar por vitórias de forma consistente no futuro, precisamos manter nosso foco em entregar mais atualizações”, reconheceu Stella.

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