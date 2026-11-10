F1: Após Interlagos, Hamilton visita instalações humanitárias na fronteira de Gaza
Heptacampeão viajou ao Egito depois do GP de São Paulo para acompanhar o trabalho de ajuda aos civis afetados pelo conflito em Gaza
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Depois de terminar o GP de São Paulo de Fórmula 1 em nono lugar, Lewis Hamilton viajou diretamente para o Egito para visitar, nesta terça-feira (10), as instalações humanitárias presentes na Passagem de Rafah, ponto de travessia entre o país africano e a Faixa de Gaza.
Na visita do heptacampeão mundial ao posto de fronteira, ele pode acompanhar o trabalho de organizações que auxiliam os civis palestinos vítimas do conflito entre Israel e o Hamas, como o Crescente Vermelho Egípcio, análogo à Cruz Vermelha, que realiza trabalhos para facilitar a entrada de suprimentos e da ajuda humanitária na região afetada pela guerra.
Na prévia do GP dos Estados Unidos, Hamilton já havia defendido o fim de conflitos na região da Palestina e em outras áreas do mundo, defendendo a libertação de países em conflito e a paz.
"Penso que precisamos garantir que estamos pressionando pela libertação do Congo, libertação do Sudão, libertação da Síria e libertação da Palestina. Acho que há muita paz que eu espero que, em algum momento, a gente consiga alcançar".
Além das pistas, Hamilton também é conhecido por sua luta em causas humanitárias, como a sua fundação Mission 44, que auxilia no acesso à educação e no mercado de trabalho de grupos sociais pouco representados.
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