Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Após ira de Alonso na Holanda, Aston Martin tem 'plano' para Monza

Equipe de Silverstone tem carro com problemas aerodinâmicos e estreará asa traseira de baixo downforce

Pol Hermoso
Editado:

A Aston Martin vai para o GP da Itália de Fórmula 1 de 2025 com os pés bem firmes no chão. A equipe se estabeleceu como uma das referências do pelotão intermediário, capaz de marcar pontos de forma consistente com Fernando Alonso e Lance Stroll, mas ciente de que Monza será um desafio muito maior.

Leia também:

Em Zandvoort, o AMR25 brilhou na sexta-feira, chegando a ficar entre os quatro carros mais competitivos em ritmo puro. No entanto, no sábado e no domingo, esse ritmo diminuiu um pouco e, embora os dois pilotos tenham conseguido marcar pontos (Stroll em sétimo e Alonso em oitavo), ficou claro que ainda falta consistência. Os dez pontos levaram a Aston Martin ao 62º lugar no campeonato de construtores, 18 pontos atrás da Williams, que parece mais confortável em pistas rápidas.

E é exatamente aí que surge a preocupação: Monza, com suas retas intermináveis e baixo downforce, é semelhante em muitos aspectos a Spa-Francorchamps, palco de um dos piores resultados da equipe baseada em Silverstone no ano (19º e 20º na classificação e zero pontos na corrida), especialmente desde a introdução do pacote de atualização em Ímola.

O chefe da equipe, Mike Krack, admite: "Obviamente, agora temos Monza, então cada equipe terá um carro especial para essa pista. Mas acho que será a mesma coisa para todos. Vimos alguns desenvolvimentos em outros carros aqui, e talvez alguns deles ainda estejam funcionando, mas já estamos com nossa capacidade total.

Nesse contexto, a Aston Martin optará por uma especificação aerodinâmica adaptada às exigências do "Templo da Velocidade", o que Krack confirma: "Sim, temos uma asa traseira de baixo downforce".

A questão é se essa solução será suficiente para cobrir uma das deficiências mais evidentes do AMR25: a eficiência aerodinâmica. O chefe de equipe se mantém realista: "Será que isso vai superar nossas deficiências? Veremos. Sabemos que alguns circuitos são melhores para nós e outros não. O que você mencionou é provavelmente um dos que mais nos custará. Mas isso não significa nada... como você viu hoje (em Zandvoort), você sempre tem que dar o seu melhor. Mesmo que seja mais difícil, tentaremos obter um bom resultado".

A meta da Aston Martin em Monza 2025

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Com nove corridas pela frente e a maior parte do grid já focada nos regulamentos de 2026, melhorias substanciais são história. Não haverá grandes desenvolvimentos, mas haverá configurações específicas, como essa asa de baixo downforce. A Aston Martin sabe que será difícil alcançar a Williams, embora a meta do quinto lugar na classificação dos construtores ainda esteja na mesa.

Monza ditará o veredicto: será que Fernando Alonso conseguirá 'salvar a casa' com uma especificação sob medida, ou será uma repetição do cenário de Spa-Francorchamps?

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Pol Hermoso Fórmula 1 Fernando Alonso Lance Stroll Mike Krack Aston Martin Racing
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Chefão da Cadillac F1 diz que Colton Herta correrá na F2 em 2026
Próximo artigo F1 - Bortoleto 'abre o coração' sobre amizade com Verstappen: "Ele me ajuda bastante"

Principais comentários
Mais de
Pol Hermoso
Portugal mira retorno à F1 em 2027; primeiro-ministro defende ideia

Portugal mira retorno à F1 em 2027; primeiro-ministro defende ideia

Fórmula 1
Portugal mira retorno à F1 em 2027; primeiro-ministro defende ideia
F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023

F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023

Fórmula 1
F1: Aston Martin quer evitar armadilha que afundou seu projeto de 2023
F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

Fórmula 1
F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari
Fernando Alonso
Mais de
Fernando Alonso
F1 - Alonso se revolta no rádio da Aston Martin na Holanda: "Vocês se esqueceram de mim"

F1 - Alonso se revolta no rádio da Aston Martin na Holanda: "Vocês se esqueceram de mim"

Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Alonso se revolta no rádio da Aston Martin na Holanda: "Vocês se esqueceram de mim"
214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista

214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista

Fórmula 1
214 corridas sem vitória de Fernando Alonso na F1: veja quem são os outros pilotos na lista
F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer

F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Confira lista de pilotos que ficaram mais tempo sem vencer
Aston Martin Racing
Mais de
Aston Martin Racing
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

Fórmula 1
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026
F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher

F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher

Fórmula 1
F1: "Se Lawrence Stroll quer ser campeão mundial, deveria demitir o filho", diz Ralf Schumacher
F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?

F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que está por trás do súbito 'renascimento' da Aston Martin na Hungria?

Últimas notícias

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP da Itália, em Monza
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan

MGP MotoGP
MotoGP: Acosta 'rasga elogios' a Diogo Moreira e compara Márquez a Michael Jordan
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

F1 Fórmula 1
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

F3 F3
Monza
Campeão antecipado, Rafael Câmara fecha temporada da F3 em Monza buscando nova vitória

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros