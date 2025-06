As quintas-feiras sempre marcam tradicionalmente o início de um fim de semana de GP de Fórmula 1 - pode não haver ação na pista, mas o entretenimento pode ser encontrado entrando e saindo das áreas de hospitalidade das equipes, com os jornalistas tentando ouvir os pilotos durante o dia da mídia.

Nesta semana, no Canadá, todos os 20 pilotos falarão com a imprensa, seja em sessões realizadas nos motorhomes das equipes ou, se selecionados, durante a coletiva da FIA, realizada à tarde. Haverá muitos jornalistas e equipes de televisão - que têm seus acessos individuais aos pilotos em sessões exclusivas -, mas nenhum será tão movimentado ou tão esperado quanto quando as portas da Red Bull se abrirem para permitir que a multidão de repórteres fale com Max Verstappen.

Sua sessão está marcada para as 16h10, horário local, em Montreal (17h10 em Brasília), e qualquer outro piloto teria que dizer algo extraordinário para evitar que as manchetes fossem ocupadas pela primeira aparição de Verstappen para a mídia desde o polêmico final do GP da Espanha. Se ele quiser falar, é claro.

Até agora, apenas uma postagem no Instagram esclareceu os sentimentos de Verstappen sobre os vários incidentes em Barcelona. O pitstop para pneus duros, a ordem para devolver o lugar a George Russell, apesar de aparentemente não haver necessidade - e, claro, o choque com o piloto da Mercedes.

Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos e três pontos em sua licença, o que significa que o holandês está agora a apenas um de conseguir uma suspensão de uma corrida - algo que ele não pode tolerar se quiser montar uma candidatura real pelo título.

Especulações e conversas se seguiram: será que o atual campeão precisa mudar seu estilo abrasivo para garantir que não seja afastado de um fim de semana?

É provável que, como o piloto nato que é, Verstappen corra como sempre correu e de uma maneira que sempre considerou justa - mas essa mesma abordagem de dedo médio para os inimigos não se estende necessariamente às suas funções para com a imprensa.

No início do ano, na Arábia Saudita, Verstappen se recusou a falar sobre o incidente da primeira volta que lhe custou a chance de vencer a corrida em Jeddah, alegando que poderia acabar em maus lençóis com a FIA e que "as pessoas não conseguem lidar com a verdade".

"O problema é que não posso compartilhar minha opinião sobre isso porque também posso ser penalizado. Portanto, é melhor não falar sobre isso", disse ele na época. "Acho que é melhor não falar sobre isso. Qualquer coisa que eu diga ou tente dizer sobre isso pode me colocar em apuros".

Verstappen sempre foi muito direto durante as entrevistas, se sentisse que isso poderia dar um golpe psicológico em um rival, mas desde Singapura, no ano passado, quando foi obrigado a fazer serviços públicos pela FIA por xingar durante a coletiva de imprensa, ele se retraiu em algumas ocasiões.

Portanto, na quinta, em Montreal, nenhum carro correrá no Circuito Gilles Villeneuve, mas o potencial de Verstappen para responder às controvérsias de Barcelona há duas semanas ainda pode ser um sucesso de público.

