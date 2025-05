Pierre Gasly se pronunciou após as saídas de Oliver Oakes e Jack Doohan na última quinta-feira, em Ímola. O francês afirmou que a "direção e a visão" da Alpine na Fórmula 1 não mudaram, apesar de toda a turbulência em Enstone, explicando que a cobertura da mídia sobre o caso não refletia a estabilidade interna da equipe.

O que você pode dizer sobre as circunstâncias da saída de Oliver Oakes? Gostaríamos muito de ouvir sua opinião sobre o assunto, pois isso obviamente teve um impacto na equipe.

Bem, eu me dava muito bem com o Oli. Acho que trabalhamos muito bem juntos desde o momento em que ele entrou para a equipe no ano passado. Passamos a segunda metade da temporada tentando ter um impacto positivo na equipe, trabalhando em conjunto com Flavio [Briatore] também. No geral, eu diria que funcionou muito bem entre todos nós. E sim, é obviamente triste vê-lo deixar a equipe, como eu disse, pelos motivos que acabei de mencionar. Por outro lado, é uma decisão pessoal de Oli e nós simplesmente temos que aceitá-la e respeitá-la.

Esta é sua terceira temporada na Alpine e já é o quarto chefe de equipe. Qual é a dificuldade de uma equipe progredir com todas essas mudanças e essa falta de estabilidade?

Do meu ponto de vista, é como muitas outras situações na vida: você pode fazer alguma coisa a respeito? Sim? Então não há problema, você age. Você não pode fazer nada a respeito? Então também não há nada com que se preocupar, basta seguir em frente e fazer o que tem que ser feito.

Ainda sinto uma certa estabilidade com as pessoas com quem trabalho no escritório, meus engenheiros, as pessoas no simulador e as pessoas na fábrica. Não é uma única pessoa que vai abalar todas as bases que construímos.

Mas, obviamente, foi muito bom conhecer Oli, começar a olhar para o futuro e entender melhor o ambiente em que estamos evoluindo. Agora, infelizmente, as coisas mudaram. E, de minha parte, simplesmente tenho que continuar fazendo meu trabalho e dando o melhor de mim quando estou no carro.

Você ainda acha que há uma direção clara para a equipe?

As manchetes não refletem realmente todo o bom trabalho que vejo na fábrica ou mesmo dentro da equipe. Para mim, é importante que os rapazes se concentrem no que estamos fazendo nos bastidores, porque esse trabalho é muito bom. É claro que sempre haverá algum ruído, isso é inevitável quando há mudanças como essa, mas pelo que vejo na fábrica - as pessoas trabalhando juntas, os recém-chegados - há muito potencial.

Flavio [Briatore, conselheiro da equipe que assumiu a Alpine após a saída de Oakes] trouxe muita coisa e, como você disse, acho que a direção é muito clara. Devemos ver os resultados e os benefícios nas próximas semanas e meses, e tenho grandes esperanças para a próxima temporada. Mas acho que o mais importante agora é deixar essa semana para trás e voltar ao nosso trabalho normal.

Você acabou de falar um pouco sobre isso: o que se vê por dentro às vezes é diferente do que se vê por fora. Do lado de fora, esta última semana pareceu bastante caótica. Como foi sua experiência?

Eu estava na fábrica. Fui lá na terça-feira e na quarta-feira estava no simulador com Flavio, enquanto todos os anúncios estavam sendo feitos. Essa é uma grande notícia, mas, como eu disse, o trabalho que temos de fazer individualmente não muda. No final, é uma decisão pessoal do Oli.

Depois do simulador, fui para a Escócia por quatro dias, onde tive quatro dias de céu azul. Joguei golfe, que foi minha própria maneira de me desconectar, recarregar as baterias e manter o foco no meu trabalho. Isso me permitiu chegar a Ímola com a mente limpa, feliz e pronto para lutar.

Não há problemas dentro da equipe, nem desentendimentos entre ninguém. A visão e a direção continuam exatamente as mesmas de antes e depois de Miami. Obviamente, Oli não está mais aqui, e também houve uma mudança na formação de pilotos, o que causou muita conversa. Mas em termos de direção e trabalho concreto, nada mudou. Flavio apenas assumirá um papel um pouco mais importante - não necessariamente mais "importante", mas com um pouco mais de responsabilidade na equipe. E, no que me diz respeito, é exatamente o mesmo de antes.

Entrevista de Filip Cleeren

