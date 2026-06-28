F1: Após P11 e P12 na Áustria, o que falta para a Audi pontuar?
Equipe de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg é nona colocada entre construtores com apenas dois pontos
Com Gabriel Bortoleto na 11ª colocação e Nico Hulkenberg em 12º no GP da Áustria, a Audi termina mais um fim de semana muito próxima, mas ainda fora da zona de pontuação. No campeonato de construtores, o time permanece no nono lugar, com dois pontos, a frente da Aston Martin e da Cadillac.
Questionado após a corrida se o ritmo talvez tenha sido lento demais, Hülkenberg respondeu confessou "ter uma opinião diferente".
"Quando se parte de trás, é natural ter dificuldade para avançar", explicou o veterano de 38 anos. "Tentamos, com uma primeira parada tardia, criar um delta de pneus para mais tarde. Acredito que isso teria funcionado em certa medida, mas talvez também não".
Com isso, Hülkenberg refere-se às diversas bandeiras azuis (sinalização mostrada a retardatários para deixarem carros mais rápidos passarem) ao longo da corrida. Devido ao forte ritmo dos oito primeiros, foi difícil para equipes do meio do pelotão, como a Audi, implementar planos como a estratégia pretendida para o fim da corrida.
Os dois pilotos estavam, como quase todos os outros do meio do grid, numa estratégia de duas paradas. Bortoleto foi ao box após 17 voltas com os pneus macios, trocando por um jogo de médios.
Já Hülkenberg largou com o pneu médio e permaneceu em pista até à volta 21. Depois dos segundos stints, os dois colocaram compostos duros. Ainda assim, o alemã destaca: "Pelo que ouvi, o ritmo em ar limpo foi realmente forte. Acho que, se conseguirmos largar ao lado ou à frente dos Racing Bulls, então também temos a possibilidade de acompanhar o ritmo deles".
Em Spielberg, Liam Lawson e Arvid Lindblad conseguiram somar pontos e Bortoleto ficou mais de dez segundos atrás do estreante britânico.
A Sky Sport, Hülkenberg ainda ressaltou: "Na corrida, durante o fim de semana, me sinto mais confortável do que na classificação. E acho que meu ritmo ao longo da prova foi bastante forte. Mas, infelizmente, não houve recompensa por isso".
O 12º lugar em Spielberg foi especialmente amargo para o alemão, pois, até agora, o piloto da Audi ainda não conseguiu marcar um único ponto na temporada de 2026. Questionado se o principal foco para evoluir em ritmo de corrida deve ser a unidade de potência, reforçou que melhorias são necessárias em todos os aspectos do carro.
"Precisamos continuar trabalhando nisso, mas o mesmo vale para o chassi e a aerodinâmica. Não é como se pudéssemos simplesmente cruzar os braços e esperar que o departamento da unidade de potência resolva todos os nossos problemas. Precisamos trabalhar com total dedicação em ambas as frentes", concluiu.
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