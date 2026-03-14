Vencedor da sprint de Xangai no ano passado, Lewis Hamilton não conseguiu repetir o feito na temporada de 2026 da Fórmula 1, mas esteve perto disso, especialmente durante as primeiras voltas. Largando da quarta colocação, o britânico da Ferrari chegou a assumir a liderança ainda na primeira volta, mas foi ultrapassado por George Russell e, mais tarde, também por Charles Leclerc, ficando com a terceira posição.

"O carro esteve muito bom, foi muito divertido", comemorou em coletiva de imprensa após a sessão. "Ter duas Ferraris aqui na frente, acho que é realmente uma prova de todo o grande trabalho que todos estão fazendo na fábrica e também aqui na pista".

Na entrevista logo após a corrida, Hamilton disse "ter a sensação de que esse carro é muito melhor do que o do ano passado", mas sabe que a equipe "ainda está se desenvolvendo, precisamos melhorar".

"Entramos sabendo que a Mercedes tinha uma grande vantagem em termos de ritmo", admitiu. Ele sabia que, eventualmente, Russell o ultrapassaria. "Estava apenas tentando mantê-lo atrás pelo máximo de tempo que pudesse e, ao fazer isso, meu pneu dianteiro esquerdo se desgastou porque eu tive que forçar muito mais".

"Eles têm algo entre três décimos e meio segundo de vantagem sobre nós em ritmo puro de corrida, pelo menos é o que acreditamos, e isso fica claro quando eles pegam ar limpo, normalmente acabam abrindo vantagem. Mas, ainda assim, foi realmente muito divertido. Espero que possamos dar alguns passos para nos aproximar talvez da Mercedes na classificação e estou ansioso para amanhã", finalizou.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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