Gabriel Bortoleto mais uma vez fez uma ótima classificação na Fórmula 1 e largará na sétima posição no GP da Itália deste fim de semana, já que Lewis Hamilton deve cumprir uma punição ainda da Holanda.

O brasileiro conversou com os veículos brasileiros presentes em Monza logo depois da classificação e detalhou um pouco sobre o Q3, classificando suas próprias voltas como "muito boas", principalmente a primeira tentativa.

"Foi uma ótima volta no Q3, eu diria, que eu fiz no pneu usado", começou explicando ao Motorsport.com Brasil e outros veículos.

"Acho que de pneu novo... Eu comecei a volta muito perto do Fernando [Alonso]. Eu não calculei perfeitamente a distância. Acabei começando muito perto dele. Ele [Aston Martin] já é um carro que não é tão rápido quanto as McLaren e a Red Bull. Então, eu acabei alcançando ele na volta e perdi bastante tempo ali com ele. E no setor do meio, ficou muito dianteiro porque eu tava muito perto dele. E não foi uma boa volta".

Bortoleto chega ao traçado onde ele se tornou campeão em 2024, conquistando o título da Fórmula 2 depois de uma disputa acirrada contra Isack Hadjar. Mesmo já muito familiarizado com o circuito, o brasileiro mantém os pés no chão, mas é claro que acredita que "tem bastante coisa para lutar" e "pode ter um bom resultado".

As sessões de treino são sempre o momento perfeito para fazer dezenas de testes e entender o comportamento do carro e as exigências do traçado. O brasileiro também destacou que as sextas-feiras podem não parecer tão boas, mas o ritmo pode mudar completamente no sábado, tudo depende dos dados que são coletados.

"É o que eu sempre digo, é sempre bom estar na frente no treino, porque significa que a sua performance está lá. Mas eu testo dezenas de coisas no carro para tentar ajustar tudo que posso".

"E aí, no TL3, normalmente a gente tenta encaixar mais ou menos o que achamos que é bom. E se faltar algo no TL3, a gente encaixa na classificação".

"Acho que, quanto mais perto da classificação a gente vai chegando, eu vou me adaptando e ficando confiante no carro".

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!