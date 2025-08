Embora os tempos de volta na sexta-feira de treinos da Fórmula 1 na Hungria ainda não tenham sido ótimos para a Mercedes, houve claramente mais satisfação com os resultados do W16. A equipe decidiu voltar para a suspensão antiga depois de vários fins de semana decepcionantes, devido aos problemas que estavam sendo encarados por George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Essa escolha parece ter sido acertada, pois apesar do sétimo tempo, o britânico ficou satisfeito com a sensação do carro.

"Definitivamente ele foi melhor, mais divertido de pilotar", declarou Russell após o primeiro dia de atividades na pista em Hungaroring. "Nós dois tivemos um pouco mais de confiança. Agora estamos mais na metade superior do que na metade inferior e isso é uma melhora em relação a Spa." Ainda assim, o sétimo lugar não foi exatamente o que Russell esperava: "É sempre bom estar um pouco mais acima na tabela de tempos", reconheceu, falando em um "dia estranho".

"A Aston Martin parecia muito rápida hoje, eles parecem estar dando um grande passo à frente. A McLaren está claramente em uma liga própria, por isso ainda precisamos encontrar o último detalhe para que tudo volte a funcionar para nós. Hoje não foi um grande avanço, mas também não esperávamos isso. Vamos continuar trabalhando", disse.

Nos pneus médios, Russell também fez algumas simulações de corrida, assim como muitos outros pilotos, mas o britânico ainda não tem a confiança necessária. "Comigo, o desgaste parecia bastante alto", explicou. "Portanto, não vai ser fácil. É possível que chova amanhã e domingo e já tivemos algumas corridas assim recentemente".

Por sua vez, o companheiro de equipe, Antonelli também ficou feliz com o retorno à antiga suspensão, mesmo que não tenha passado do décimo tempo, classificando o dia como "definitivamente bom".

"Estou muito feliz porque finalmente estou voltando a ter confiança no carro. Ainda estou perdendo um pouco em comparação com os que estão na minha frente, mas acho que estamos fazendo um bom trabalho. Mudamos muito o carro, porque obviamente parecia um grande passo com a suspensão antiga. O carro estava completamente diferente e agora estamos tentando reequilibrá-lo em torno disso", compartilhou.

