Oscar Piastri chegou ao Bahrein para o primeiro teste de pré-temporada de 2026 acompanhado por dois rostos novos – pelo menos no que diz respeito ao paddock da Fórmula 1.

Isso representa uma resposta direta aos problemas que o afetaram durante a segunda metade de sua campanha no campeonato mundial na temporada passada, quando perdeu uma liderança confortável na classificação dos pilotos devido a uma série de erros e desempenhos abaixo do esperado nas corridas.

A pausa intertemporada proporcionou uma oportunidade para analisar essas questões críticas e, como resultado, ele fez mudanças na equipe pessoal que trabalha com ele durante os fins de semana de corrida.

Mark Webber e Ann Neal permanecem como empresários do australiano, uma relação que remonta aos primeiros estágios de sua trajetória na F1. No entanto, nesta temporada, o ex-piloto da Red Bull vai se afastar do papel de apoio à beira da pista e se concentrar – junto com sua esposa Ann – em questões comerciais.

Pedro Matos estará agora ao lado de Piastri nos fins de semana. Matos foi seu engenheiro de corrida na Prema em 2021, a temporada em que Piastri conquistou o título da Fórmula 2 como novato. Matos também trabalhou ao lado de Piastri em 2017, sua temporada de estreia em monopostos no campeonato britânico de Fórmula 4.

Ao lado do engenheiro português de 33 anos, Piastri continuará a contar com alguém que o apoia desde os primeiros dias de sua carreira no automobilismo: Emma Murray, uma coach de saúde mental australiana com experiência em auxiliar atletas de outros esportes. Este ano, ela terá uma presença muito maior na pista.

Former Prema engineer Pedro Matos will act as a consultant to Piastri throughout grand prix weekends Photo by: Getty Images

Isso marca um novo capítulo para Piastri, que está claramente determinado a reencontrar a harmonia que caracterizou a primeira metade da temporada passada. A chegada de uma figura como Matos – com um perfil diferente do de Webber – aponta para um suporte técnico mais focado, livre de camadas desnecessárias de política.

"Acho que houve lições tanto positivas quanto, bem, não acho que haja uma lição negativa, mas algumas delas foram lições boas de aprender", disse Piastri durante uma coletiva de imprensa de pré-temporada na sede da McLaren na semana passada. "Algumas foram lições mais difíceis de aprender".

"Acho que algumas das lições na segunda metade do ano, especialmente, foram muito diferentes na natureza [delas]. Acho que provavelmente algumas coisas em Austin e no México, do ponto de vista técnico e mais do ponto de vista da pilotagem, que, digamos, eu não tinha sido desafiado antes na temporada".

"Então essa foi provavelmente uma lição para levar adiante. Houve uma sequência bastante longa de corridas que foram bastante movimentadas por vários motivos diferentes".

"E acho que tirar as lições disso, e como eu posso gerenciar essas coisas melhor, como nós, como equipe, podemos gerenciar essas coisas melhor. Essa é provavelmente uma das lições mais importantes do ano passado para mim, e sinto que fiz um bom trabalho para tentar aprender com isso".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Acho que a equipe também. E sim, faremos alguns ajustes, algumas mudanças na forma como fazemos as coisas. Em todos os aspectos".

Alguns interpretaram as escolhas de Piastri como uma confirmação de que, independentemente de algumas das teorias mais extremas divulgadas na mídia, sua queda de desempenho durante o último terço do ano passado não pode ser atribuída a sabotagem da equipe ou a uma priorização do companheiro de equipe Lando Norris.

Houve erros atípicos sob pressão, como os acidentes em Baku e Austin, e Piastri teve dificuldades para extrair o máximo desempenho de seu carro em condições de baixa aderência.

Nesse contexto, Matos representará uma voz independente, encarregada de apoiar o vencedor de nove GPs como um ponto de referência valioso, especialmente em momentos mais delicados.

Na temporada passada, houve uma gafe notável quando a conta de mídia social de Piastri amplificou as teorias da conspiração; isso foi obra de seu entorno e não do piloto em si, mas demonstrou claramente a mentalidade deles.

Do lado da McLaren não há mudanças e Piastri trabalhará com a mesma equipe à beira da pista que teve na temporada passada.

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!