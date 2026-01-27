F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac

Todos os times de Fórmula 1 estão enfrentando a enorme mudança regulamentar dos novos chassis e motores para 2026, mas o que tem a tarefa mais difícil é, sem dúvida, a Cadillac, pois está se incorporando como uma equipe completamente nova ao grid após iniciar o projeto do zero.

Portanto, não é surpresa que a equipe americana tenha enfrentado problemas no primeiro dia de testes coletivos, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Ainda assim, Sergio Pérez avaliou esses percalços como positivos: “É sempre um desafio quando há uma mudança tão grande no regulamento. Dar voltas é o principal objetivo. Estamos simplesmente acumulando quilômetros, o que é encorajador”.

“Eu diria que hoje tivemos muitos problemas, o que é bom. É nosso primeiro dia, então, nesse sentido, foi positivo. A gente quer que todos os problemas apareçam agora e, com sorte, que os próximos dias sejam muito mais tranquilos para nós”, explicou.

Cadillac F1 no teste de Barcelona Foto: Fórmula 1

O mexicano assumiu o volante apenas à tarde, completando 11 voltas, sem marcar um tempo competitivo. Mais cedo, na sessão da manhã, seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, fez 33 voltas.

“Acho que se trata simplesmente de tentar maximizar tudo. Por enquanto, tudo tem acontecido de maneira tranquila. O principal é tentar somar voltas, e acho que essa vai ser a prioridade para os próximos dias, será o mais importante”, acrescentou.

A nível pessoal, o teste de segunda-feira marcou o retorno de Pérez ao paddock da F1 como piloto, após sua saída da Red Bull no fim de 2024. “É realmente muito bom estar de volta. Começar uma nova temporada e ainda por cima com uma nova equipe, é um projeto enorme”, assumiu.

"Às vezes as pessoas se esquecem do tamanho de uma equipe de F1 e, simplesmente ver como todos estão ocupando suas posições, aprendendo a trabalhar uns com os outros, é ótimo. Estou gostando do desafio e tenho muita vontade de crescer junto com a equipe", adicionou.

Por fim, o mexicano compartilhou suas primeiras impressões sobre os novos monopostos, destacando que são "radicalmente diferentes do que estávamos acostumados", mas que ainda "é muito cedo" para uma avaliação completa.

“Essa foi a maior mudança regulamentar que já enfrentei na minha carreira, então vai ser um desafio me adaptar. Todos os pilotos vão enfrentar esses desafios", finalizou.

