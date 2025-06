Gabriel Bortoleto chegou em oitavo lugar no GP da Áustria de Fórmula 1 e conquistou os primeiros pontos da carreira na categoria. Além disso, o brasileiro foi escolhido como piloto do dia em votação aberta ao público e agradeceu brasileiros.

"É ótimo ser o piloto do dia, mas também somar esses pontos para a equipe é muito importante, sabe? Para a confiança de todos", reconheceu Bortoleto em coletivo após a corrida.

Nas voltas finais, o brasileiro chegou a brigar com Fernando Alonso, seu empresário e mentor, pela sétima posição. Porém, a disputa foi 'interrompida' por Lando Norris e Oscar Piastri, que lideravam e alcançaram Bortoleto e o espanhol. "Foi divertido, especialmente porque ele correu duro e eu me diverti bastante. Ainda bem que a gente não bateu, porque senão... eu não teria como voltar pra casa", brincou sobre a briga com o bicampeão.

Como Bortoleto e Alonso eram retardatários, receberam bandeira azul para permitirem a ultrapassagem das McLaren, o que acabou atrapalhando: "Tive problemas, acho que com as bandeiras azuis. Não ajudou, sabe? Mas é algo muito difícil de prever. Depende do ritmo de todo mundo, especialmente quando está tudo tão apertado assim", explicou.

"Sinto que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Sabíamos que seria uma disputa apertada entre uma e duas paradas, estava claro. A questão talvez fosse, não sei, parar um pouco antes ou não", falou. Bortoleto largou com pneus médios, trocou para outro jogo de médios e, na segunda parada, colocou pneus duros. "A equipe fez um trabalho incrível hoje. Sempre que o ritmo começava a cair, eles me chamavam para os boxes, me colocavam com um pneu melhor e me davam novas chances de lutar por pontos", elogiou.

"Eu só precisava estar na posição certa e contar com a sorte do meu lado também e a gente conseguiu. O maior objetivo aqui é um dia vencer corridas e lutar por campeonatos, temos muito claro o que precisamos fazer", disse.

Perguntado sobre os fãs brasileiros, Bortoleto mandou um recado: "Obrigado a todos. Agradeço todos pelo apoio. A gente finalmente ganhou os primeiros pontos e agora vamos para mais ainda", finalizou.

McDONALD'S FALA de MINIATURAS da F1. BORTOLETO MANDA RECADO a CRÍTICOS! Hulk SINCERO | BAND x GLOBO

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!