F1: Após punições de Sainz e Pérez, confira o grid de largada do GP do Azerbaijão

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George Russell confirmou o favoritismo da equipe, cravando sua volta quase um segundo mais rápido que Charles Leclerc

Livia Veiga
Editado:

A classificação para o GP do Azerbaijão da Fórmula 1 garantiu uma pole voadora para George Russell, muito à frente de Charles Leclerc e Oscar Piastri. Depois da sessão, Carlos Sainz e Sergio Pérez foram punidos em posições no grid.

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Andrea Kimi Antonelli acabou batendo ainda no Q1, na curva 1, e não teve chance de melhorar seu tempo no Q2, garantindo apenas a 16ª posição.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg também não tiveram uma sessão fácil. Os pilotos se classificaram em 17º e 18º, respectivamente. Vale lembrar que a Audi levou um pacote grande de atualização para Baku, mas a mudança não parece ter surtido efeito.

Max Verstappen, por sua vez, larga em oitavo, muito atrás de Isack Hadjar, que retorna ao grid depois de três finais de semana longe por conta de uma grave lesão no punho. O holandês acabou sendo atrapalhado pela bandeira amarela nos últimos minutos da sessão e não conseguiu evoluir.

Oscar Piastri conseguiu utilizar o ritmo surpreendente que a McLaren apresentou já no fim da sessão e garantiu a terceira posição. Lando Norris, por sua vez, cometeu um erro em sua última tentativa e não melhorou o tempo, se classificando apenas em quinto - sua melhor posição de classificação em Baku.

Depois do quali, Carlos Sainz, da Williams, foi punido em cinco posições por infringir bandeiras amarelas, caindo de nono lugar para 14º. Sergio Pérez, da Cadillac, também foi penalizado, mas irá largar da mesma 20ª colocação pelas trocas de peças dos Aston Martin de Lance Stroll e Fernando Alonso.

Grid de largada do GP do Azerbaijão de F1

1

 George Russell
( Mercedes )



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Charles Leclerc
( Ferrari )

3

 Oscar Piastri
( McLaren )

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

5

 Lando Norris
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

7

 

 Pierre Gasly
( Alpino )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

9

 Franco Colapinto
(Alpino)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Oliver Bearman
(Haas)

11

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Alexandre Albon
(Williams)

13

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Carlos Sainz 
(Williams)

15

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

17

 Gabriel Bortoleto
( Audi )

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Nico Hülkenberg
(Audi)

19

 Valtteri Bottas
( Cadillac )



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Sergio Pérez 
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso 
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll 
(Aston Martin)

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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