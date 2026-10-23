F1: Após questionar provas no Oriente Médio, Sainz recua e defende Catar e Abu Dhabi

O dia de mídia do GP dos Estados Unidos foi marcado por uma reviravolta nos bastidores. Inicialmente, Carlos Sainz questionou publicamente o otimismo da FIA e da Fórmula 1 quanto às garantias para a realização das etapas do Catar e de Abu Dhabi, que encerram a temporada 2026. No entanto, poucas horas após a repercussão de suas declarações em Austin, a Williams emitiu um comunicado oficial em que o piloto espanhol voltou atrás em suas falas.

Inicialmente, Sainz questionou a postura excessivamente defensiva da realização das provas do Oriente Médio, apontando como é cedo para estar tão convencido da realização dessas corridas, especialmente após as últimas notícias relacionadas ao conflito entre EUA, Israel e Irã.

"Eles parecem muito convencidos de que vai acontecer", disse Sainz em Austin. "Acho que, do meu lado pessoal, e não falando como GPDA, é muito difícil estar convencido agora porque ainda há muitas coisas acontecendo no Oriente Médio".

"E também há obviamente uma eleição nos EUA e coisas que vão acontecer no lado político que podem afetar forma muito repentina. Então, acho prematuro estar tão convencido".

"Do jeito que está, iríamos ao Catar e a Abu Dhabi e, se a FIA e a F1 decidirem que isso ainda é seguro, acho que nós, como pilotos, temos que seguir o que eles disserem. Não é como se tivéssemos tantas informações internas quanto eles têm, então precisamos seguir a orientação deles e confiar na tomada de decisão deles".

"Mas apenas do jeito que está, acho que o mundo pode mudar muito no próximo mês e meio. Então precisamos ser [reativos] a qualquer coisa que aconteça e não simplesmente ir porque queremos ir agora".

No entanto, depois da fala inicial de Sainz, a Williams emitiu um comunicado com falas de Sainz que deixaram a posição questionadora de lado e confiando na postura da FIA e da F1 em relação à realização das corridas finais do calendário de 2026.

"Após algumas reportagens sobre meus comentários na coletiva de imprensa realizada hoje cedo a respeito do encerramento da temporada no Oriente Médio", começou Sainz, "quero deixar claro que sei que a FIA e a F1 priorizarão a segurança e confio plenamente que tomarão a decisão certa. Estamos ansiosos para correr no Catar e em Abu Dhabi", concluiu.

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