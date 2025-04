Em sua primeira aparição pública após o rebaixamento à Racing Bulls, tendo disputado apenas duas corridas na temporada 2025 da Fórmula 1 com a Red Bull, o neozelandês Liam Lawson afirmou que foi pego de surpresa com a mudança e que, no momento, focará apenas em provar que merece estar no grid da categoria, sem pensar em um retorno ao time de Milton Keynes.

O neozelandês foi rebaixado para a Racing Bulls após um período desastroso na Red Bull, com Yuki Tsunoda assumindo seu lugar na equipe principal a partir do GP do Japão deste fim de semana.

O brutal afastamento de Lawson da equipe ganhou todas as manchetes antes da terceira etapa da temporada em Suzuka, onde ele voltará a pilotar para a Racing Bulls depois de terminar o ano passado com a equipe júnior.

"Talvez seja algo que eu não estivesse esperando tão cedo, mas obviamente não é uma decisão minha", disse ele. "Para mim, trata-se de aproveitar ao máximo essa oportunidade agora e ainda estar na F1, eu ainda tenho isso".

"Acho que fiquei mais surpreso. É muito cedo na temporada e eu diria que esperava ir para uma pista onde já tivesse corrido antes e ter um fim de semana limpo para ter uma chance como essa. Mas a decisão obviamente foi tomada quando fui informado. Portanto, embora tenha sido difícil ouvir, tive um ou dois dias para pensar sobre isso".

Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Lawson revelou os detalhes de como foi informado sobre a decisão de substituí-lo por Tsunoda antes de uma corrida pela qual ele estava ansioso após um início de ano difícil.

"Eu não tinha ideia na China. Acho que foi algo que foi decidido na segunda ou terça-feira seguinte. Fiquei sabendo depois da China, basicamente. Acho que, para todos nós, foi provavelmente mais inesperado, mas foi depois do fim de semana", disse ele. "Era mais um negócio fechado [quando ele foi informado]. Saí da China começando os preparativos para o Japão e recebi um telefonema dizendo que era isso que iria acontecer".

"Eu estava ansioso desde o início, para ser sincero, para ir a uma pista onde já estive antes, apenas para ter uma preparação adequada. Acho que os ingredientes estão lá [na Racing Bulls] e o principal é vir para cá em uma pista que eu também já pilotei. Acho que, com sorte, vou me encaixar bem e me sentir confortável, mas vamos descobrir amanhã".

Lawson não é o primeiro piloto a ser transferido da Red Bull para a segunda equipe da marca, mas outros tiveram mais de duas corridas para mostrar que eram dignos de um lugar no time principal. Nenhum dos pilotos que foram rebaixados anteriormente encontrou um caminho de volta para a Red Bull e Lawson, perguntado duas vezes se essa seria sua intenção, fez questão de manter o foco no aqui e agora.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Clive Rose / Getty Images

"Acho que sabemos como é a F1 e como as coisas mudam rapidamente. Quero dizer, se eu olhar para trás, há um ano, eu não tinha assento. Há um ano, eu estava aqui assistindo e desejando estar correndo", acrescentou.

"Depois, tive a oportunidade de correr no final do ano passado e a oportunidade de ir para a Red Bull. Então, muita coisa aconteceu em 12 meses. Então, para mim, o principal é estar em um carro, e tenho a oportunidade de provar que meu lugar é aqui, e é isso que tentarei fazer".

"Quanto ao meu futuro, não sei. Não sei e, para mim, a única maneira de controlar isso é dirigindo rápido. Acho que isso [um retorno à Red Bull] faz parte da conversa. Acho que, de certa forma, isso é ótimo, mas obviamente eu já estava lá no início da temporada e estava concentrado em me provar na equipe naquele momento".

"Portanto, o que quer que aconteça no futuro está mais ou menos fora do meu controle. O que posso controlar é o material de direção para provar isso. Então, sim, para onde vai o futuro, honestamente, neste momento, não estou pensando muito nisso".

