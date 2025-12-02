F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Final da Special Edition coloca pilotos em duelo direto
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Fórmula 1

F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Laurent Mekies destacou amadurecimento e capacidade de boas largadas do japonês

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies elogiou muito as habilidades de Yuki Tsunoda como piloto de Fórmula 1 . Nesta terça-feira, o time austríaco anunciou que o japonês será 'rebaixado' para piloto de testes em 2026 após Isack Hadjar ser oficializado como companheiro de equipe de Max Verstappen no próximo ano. 

Leia também:

Na Racing Bulls, 'time B' da Red Bull, Liam Lawson continuará como titular, tendo o estreante Arvid Lindblad ao seu lado. 

Tsunoda não foi ajudado pela sua campanha de 2025, tendo substituído Lawson na Red Bull após os dois primeiros GPs devido a um início difícil do neozelandês. O japonês foi amplamente superado por Verstappen nos treinos e nas corridas, a ponto de ter marcado apenas 30 pontos na Red Bull, enquanto o holandês está indo para um confronto triplo pelo título.

"Yuki corre com as cores da Red Bull há sete anos e eu tive o prazer de trabalhar com ele nas duas equipes da Red Bull", disse Mekies. "Em suas cinco temporadas até agora na F1, Yuki amadureceu e se tornou um piloto completo, bom em volta rápida no sábado, capaz de largadas excepcionais e excelente habilidade de corrida no domingo". 

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team, Laurent Mekies, Alpine

Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing, Laurent Mekies, Alpine

Foto de: Marco Bertorello / AFP via Getty Images

As palavras são importantes aqui. Tsunoda é "capaz" de realizar as façanhas de corrida mencionadas acima. Em outras palavras, Mekies está ciente desse imenso potencial, mas o desempenho de seu piloto não tem estado consistentemente nesse nível.

O reconhecimento um pouco mais relutante de Mekies sobre o ritmo de Tsunoda em uma volta,  meramente "bom", ocorre quando ele está 25x1 em relação a Verstappen em classificações, o que se traduz em 21x0 em corridas principais.

Descrever Tsunoda como um "piloto completo" torna-se, portanto, contraditório.

"Todos no esporte concordariam que é impossível não gostar de Yuki, sua personalidade é contagiante e ele se tornou uma parte muito especial da família Red Bull", acrescentou o francês. "Em nome de todos na Red Bull, agradeço a ele pelo que contribuiu até agora e sabemos que ele fornecerá um apoio inestimável aos projetos de 2026 daqui para frente". 

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Próximo artigo Japão 1989, Abu Dhabi 2021 e mais: Decisões mais polêmicas da história da F1

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari
F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026

F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin anuncia data de lançamento do carro de 2026
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - 'Tem certeza de que quer ir aos boxes?’: Como Red Bull quase caiu na mesma armadilha da McLaren no Catar
Yuki Tsunoda
Mais de
Yuki Tsunoda
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi

F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Apesar da 'ameaça Verstappen', chefe da McLaren diz que não vai priorizar piloto antecipadamente em Abu Dhabi
F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que conquistar o título de 2025 “realmente não importa” para Verstappen
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Últimas notícias

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Aston Martin ousa e anuncia dois novatos para o TL1 em Abu Dhabi: Cian Shields e Jak Crawford
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026

Indy
Indy Indy
Indy: Sting Ray Robb renova com Juncos Racing para temporada 2026
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
GUIA: Fórmula E abre temporada 2025-26 em São Paulo com dois brasileiros no ano de despedida do Gen3
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros