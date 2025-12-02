F1: Após 'rebaixamento', Tsunoda é elogiado por chefe da Red Bull

Chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies elogiou muito as habilidades de Yuki Tsunoda como piloto de Fórmula 1 . Nesta terça-feira, o time austríaco anunciou que o japonês será 'rebaixado' para piloto de testes em 2026 após Isack Hadjar ser oficializado como companheiro de equipe de Max Verstappen no próximo ano.

Na Racing Bulls, 'time B' da Red Bull, Liam Lawson continuará como titular, tendo o estreante Arvid Lindblad ao seu lado.

Tsunoda não foi ajudado pela sua campanha de 2025, tendo substituído Lawson na Red Bull após os dois primeiros GPs devido a um início difícil do neozelandês. O japonês foi amplamente superado por Verstappen nos treinos e nas corridas, a ponto de ter marcado apenas 30 pontos na Red Bull, enquanto o holandês está indo para um confronto triplo pelo título.

"Yuki corre com as cores da Red Bull há sete anos e eu tive o prazer de trabalhar com ele nas duas equipes da Red Bull", disse Mekies. "Em suas cinco temporadas até agora na F1, Yuki amadureceu e se tornou um piloto completo, bom em volta rápida no sábado, capaz de largadas excepcionais e excelente habilidade de corrida no domingo".

As palavras são importantes aqui. Tsunoda é "capaz" de realizar as façanhas de corrida mencionadas acima. Em outras palavras, Mekies está ciente desse imenso potencial, mas o desempenho de seu piloto não tem estado consistentemente nesse nível.

O reconhecimento um pouco mais relutante de Mekies sobre o ritmo de Tsunoda em uma volta, meramente "bom", ocorre quando ele está 25x1 em relação a Verstappen em classificações, o que se traduz em 21x0 em corridas principais.

Descrever Tsunoda como um "piloto completo" torna-se, portanto, contraditório.

"Todos no esporte concordariam que é impossível não gostar de Yuki, sua personalidade é contagiante e ele se tornou uma parte muito especial da família Red Bull", acrescentou o francês. "Em nome de todos na Red Bull, agradeço a ele pelo que contribuiu até agora e sabemos que ele fornecerá um apoio inestimável aos projetos de 2026 daqui para frente".

