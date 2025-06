Lewis Hamilton defendeu o chefe da Ferrari na Fórmula 1, Frédéric Vasseur, após especulações da imprensa italiana de que o francês poderia ser demitido pela Scuderia.

Apesar de estar em segundo lugar no campeonato de construtores, a Ferrari teve um início de temporada indiferente e atualmente está 197 pontos atrás da líder McLaren.

A posição de Vasseur na equipe tem sido alvo de pressão, mas o heptacampeão, que se juntou à Ferrari na virada de temporada, está convencido de que ele é a "pessoa que nos levará ao topo".

Falando antes do GP do Canadá, Hamilton disse: "Definitivamente, não é bom ouvir que há histórias como essas por aí. Em primeiro lugar, adoro trabalhar com Fred. Ele é o principal motivo de eu estar nesta equipe e de ter tido a oportunidade de estar aqui, pelo que sou eternamente grato. E estamos juntos nisso. Estamos trabalhando duro em segundo plano".

"As coisas não estão perfeitas, mas para mim, como eu disse, estou aqui para trabalhar com a equipe, mas também com o Fred. Eu quero o Fred aqui. Acredito que Fred é a pessoa certa para nos levar ao topo. E é isso".

"No final das contas, o que as pessoas escreveram é uma bobagem. A maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Nem tudo é fácil. Não é como se tudo fosse tranquilo nos bastidores".

"Estamos tendo que fazer mudanças, e há muito trabalho a ser feito. E, naturalmente, há muita pressão porque queremos vencer. Mas isso não faz parte da discussão no momento".

Hamilton foi questionado uma segunda vez sobre a lógica da substituição de Vasseur, ao mesmo tempo em que também abordou as especulações sobre seu próprio futuro na equipe.

O heptacampeãoreiterou seu apoio ao francês e insistiu que ele está na Ferrari para um "longo prazo". Ele acrescentou: "É preciso tempo para se ajustar, e o impacto que isso tem é significativo, portanto, sim, isso não faz parte da discussão".

"Estou aqui para vencer com Fred, e ele tem todo o meu apoio, e também para todos os outros, todos que estão escrevendo histórias sobre eu estar pensando em não correr. Eu literalmente só comecei aqui com a Ferrari".

"Estou aqui para [ficar] vários anos e estou aqui a longo prazo, portanto não há dúvidas sobre onde minha cabeça está e o que estou trabalhando para alcançar com esta equipe, portanto não há dúvidas, então, por favor, parem de inventar coisas".

Hamilton está em sexto lugar no campeonato de pilotos e espera que a corrida deste fim de semana em Montreal traga um aumento nos resultados enquanto ele se ajusta ao trabalho com sua nova equipe.

"Ela [a situação na equipe] parece muito pior por fora do que provavelmente é por dentro", acrescentou o piloto britânico. "Mesmo vindo da engenharia agora, a maneira como eles preparam o carro em comparação com qualquer outro ano em que estive aqui é completamente diferente".

"Há uma certa maneira de eles gostarem de trabalhar. Dizer: 'espere um segundo, isso não faz sentido'. Então, é preciso saber essas coisas, trabalhar consistentemente com a equipe e garantir que você esteja trabalhando de forma construtiva para fazer mudanças", concluiu.

