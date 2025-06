F1: Após rumores, Alpine toma decisão sobre Pérez

Jack Doohan foi trocado por Franco Colapinto após seis corridas em 2025, pouco depois do anúncio de que Flavio Briatore assumiria o cargo de chefe de equipe de forma interina. Na época, falou-se em cinco corridas de avaliação do argentino, o que foi negado pelo veterano italiano. No entanto, Colapinto também foi pressionado pela possibilidade da volta de outro nome conhecido no paddock da Fórmula 1.

O nome de Sergio Pérez, que esteve na categoria por 14 anos, foi associado ao time francês, mas, de acordo com o site PlanetF1, o mexicano não está sendo considerado para a vaga, ao menos nesta temporada. O piloto foi demitido da Red Bull no fim do ano passado após uma série de performances ruins, no entanto, os resultados de Liam Lawson e Yuki Tsunoda em 2025 têm demonstrado que Pérez não estava tão errado quando reclamava do segundo carro da Red Bull.

Para Briatore, Colapinto precisa de mais tempo. "Precisamos esperar um pouco para julgar o Franco, vamos ver. Corridas... não sei, honestamente. Nunca digo cinco corridas, três, quatro, uma... Se Colapinto estiver com bom desempenho, pilota o carro, se não, veremos", disse o chefe de equipe.

"2025 é um ano em que precisamos nos preparar para 2026, então qualquer experimento que eu precise fazer, vamos fazer. Não sei neste momento se Franco ficará para a temporada inteira ou não, mas vamos ver, depende do desempenho", finalizou Briatore.

