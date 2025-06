O futuro de Franco Colapinto na Alpine tem sido questionado desde que ele voltou para a Fórmula 1 em 2025, no GP da Emilia Romagna. Boatos de que ele tinha cinco corridas para 'provar seu valor' circularam pela mídia, mas foram desmentidos por Flavio Briatore, conselheiro do time francês desde o ano passado que, neste ano, assumiu o posto de chefe de equipe interino. Perguntado sobre rumores de uma possível saída do argentino, o veterano italiano se irritou e culpou a imprensa argentina.

Quando o repórter do jornal La Voz del Interior perguntou a Briatore sobre os rumores envolvendo Colapinto, o chefe de equipe prontamente revidou: "Que rumores? Não acho que existam rumores. A equipe está satisfeita com Franco, ponto. Ele faz parte da equipe, não sei do que vocês estão falando", respondeu.

O italiano continuou, fazendo uma crítica a abordagem de alguns veículos de comunicação, especialmente os argentinos, mesma nacionalidade de Colapinto. "O problema é que a imprensa publica muita besteira. A culpa é sua, não nossa. Todas essas coisas vêm da Argentina e das pessoas de lá. Vocês deveriam culpar si mesmos".

Briatore ainda falou que certas publicações prejudicam mais do que ajudam Colapinto, pedindo profissionalismo: "Vocês não precisam me perguntar porque na verdade são vocês que colocam um monte de merda 'Franco isso, Franco aquilo'. Vocês devem apoiar Franco, não colocar mais pressão se são profissionais e querem cuidar dele".

Ele finalizou citando o impacto da internet e reforçou o que acredita ser o papel da mídia: "As redes sociais estão cheias de idiotas. Vocês, que têm um piloto de Fórmula 1, devem protegê-lo, porque é jovem. Não é fácil no início, pra ninguém, e aos poucos começa a acreditar no carro e ter mais confiança. Já disse, o prazo é seu. Precisamos apoiar Franco".

