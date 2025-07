Embora Max Verstappen ainda esteja sob contrato com a Red Bull até 2028, há meses se especula sobre seu futuro. Diz-se até que o staff do holandês renovou as conversas com a Mercedes, conforme reportado pela Sky Itália antes do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, no qual o piloto é pole no domingo.

A expectativa do paddock ainda é de que o tetracampeão mundial permaneça na Red Bull até 2026, embora o chefe da equipe, Christian Horner, não tenha respondido "sim" quando questionado diretamente sobre isso na sexta-feira.

A Red Bull fabricará sua própria unidade de potência por meio da Red Bull Powertrains a partir do próximo ano, quando entrarão em vigor os novos regulamentos. Nessa empreitada, ela conta com o apoio da Ford.

Horner reconhece que esse será um projeto desafiador, o que pode dificultar a manutenção de Verstappen no time a longo prazo. "Entendemos a pressão que haverá no próximo ano, quando nós mesmos entraremos como fabricante de motores", disse o cartola.

"O desafio é enorme, mas temos uma equipe extremamente capaz. Investimos muito e há uma grande cultura, então quem sabe?".

Christian, no entanto, não mede esforços para rotular a Red Bull como um azarão. "Esperar que estejamos à frente da Mercedes no próximo ano é... seria embaraçoso para a Mercedes se esse fosse o caso, ou para qualquer fabricante. Mas acho que estamos em uma posição competitiva, possivelmente até igual à que estamos agora em relação a outros fornecedores de motores. Tudo ainda está em aberto..".

Horner: "Motor próprio, uma escolha 100% correta"

Apesar do desafio, o chefe da Red Bull está convencido de que a escuderia está fazendo a escolha certa para o longo prazo com seu próprio projeto de unidade de potência. "A melhor coisa é que tudo está sob o mesmo teto, com projetistas de chassi e projetistas de motor".

"Não se pode subestimar isso quando se fala em embalagem", ele se refere à integração da unidade de potência no carro. "Se essas equipes puderem se comunicar diretamente, isso é inestimável. Vai valer a pena. Talvez não em 2026, mas em 2027 e além. Em longo prazo, essa é 100% a escolha certa", finalizou.

