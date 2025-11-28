Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

"Quando você ouve isso de alguém que conquistou tanto no esporte, significa muito mais...", ponderou o piloto do Brasil; confira no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O novato brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber na Fórmula 1, revelou nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades de pista do GP do Catar, os conselhos que recebeu do tetracampeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, após as batidas em que se envolveu nos GPs de São Paulo e Las Vegas.

"Ele disse que estou na minha temporada de estreia e que já conquistei muita coisa este ano. E que eu não deveria me preocupar muito, sabe, caso cometesse erros. Porque os erros são os momentos em que você mais melhora. E que eles vão acontecer com todo mundo. E que eu não deveria ficar me culpando por dentro. Porque já aconteceu uma ou duas vezes de eu errar. Que erros vão acontecer eventualmente. E que eu só preciso aprender com eles e seguir em frente", relatou Bortoleto.

"Sabe, é uma coisa simples que muita gente diz. Mas quando você ouve isso de alguém que conquistou tanto no esporte, significa muito mais, eu diria", seguiu Gabriel, antes de ser questionado sobre como conciliar essa 'aceitação dos erros' com o perfeccionismo em busca do melhor desempenho possível.

"Não me importo muito com o que aconteceu no passado. Sei como foi a temporada e estou orgulhoso dela. E ainda faltam duas corridas que podem correr bem, sabe? São duas pistas boas e tudo mais. Mas eu me concentro muito em onde estou agora. E nas corridas que estou disputando agora. Então, quando você tem uma corrida difícil, não é que eu me coloquei em apuros. Ok, tive uma corrida difícil, mas tive outras 18 que foram incríveis. Então vou simplesmente esquecer essa", afirmou, referindo-se a Vegas.

"Acho que devo analisar meus erros, tentar aprender com eles e fazer um trabalho melhor na próxima vez. E, obviamente, se você já fez 18, 20 corridas em que cometeu erros, então obviamente vai ser terrível. Eu só não quero... Como posso explicar isso melhor? Mas eu simplesmente não quero, digamos, ter uma justificativa e aceitar meus erros porque já fiz coisas melhores, sabe? Acho que cada corrida deve ser encarada como uma corrida. E vou aprender com ela e seguir em frente", detalhou o piloto da Sauber.

"E espero me sair melhor da próxima vez", completou Bortoleto, que 'carrega' uma punição de grid de cinco posições para a ordem inicial do GP do Catar, em decorrência do acidente causado com o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, em Vegas. O Motorsport.com cobre tudo da F1 no Catar.

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro
       

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

Filtros