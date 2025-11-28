F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen
"Quando você ouve isso de alguém que conquistou tanto no esporte, significa muito mais...", ponderou o piloto do Brasil; confira no Motorsport.com
Gabriel Bortoleto, Sauber
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
O novato brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber na Fórmula 1, revelou nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades de pista do GP do Catar, os conselhos que recebeu do tetracampeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, após as batidas em que se envolveu nos GPs de São Paulo e Las Vegas.
"Ele disse que estou na minha temporada de estreia e que já conquistei muita coisa este ano. E que eu não deveria me preocupar muito, sabe, caso cometesse erros. Porque os erros são os momentos em que você mais melhora. E que eles vão acontecer com todo mundo. E que eu não deveria ficar me culpando por dentro. Porque já aconteceu uma ou duas vezes de eu errar. Que erros vão acontecer eventualmente. E que eu só preciso aprender com eles e seguir em frente", relatou Bortoleto.
"Sabe, é uma coisa simples que muita gente diz. Mas quando você ouve isso de alguém que conquistou tanto no esporte, significa muito mais, eu diria", seguiu Gabriel, antes de ser questionado sobre como conciliar essa 'aceitação dos erros' com o perfeccionismo em busca do melhor desempenho possível.
"Não me importo muito com o que aconteceu no passado. Sei como foi a temporada e estou orgulhoso dela. E ainda faltam duas corridas que podem correr bem, sabe? São duas pistas boas e tudo mais. Mas eu me concentro muito em onde estou agora. E nas corridas que estou disputando agora. Então, quando você tem uma corrida difícil, não é que eu me coloquei em apuros. Ok, tive uma corrida difícil, mas tive outras 18 que foram incríveis. Então vou simplesmente esquecer essa", afirmou, referindo-se a Vegas.
"Acho que devo analisar meus erros, tentar aprender com eles e fazer um trabalho melhor na próxima vez. E, obviamente, se você já fez 18, 20 corridas em que cometeu erros, então obviamente vai ser terrível. Eu só não quero... Como posso explicar isso melhor? Mas eu simplesmente não quero, digamos, ter uma justificativa e aceitar meus erros porque já fiz coisas melhores, sabe? Acho que cada corrida deve ser encarada como uma corrida. E vou aprender com ela e seguir em frente", detalhou o piloto da Sauber.
"E espero me sair melhor da próxima vez", completou Bortoleto, que 'carrega' uma punição de grid de cinco posições para a ordem inicial do GP do Catar, em decorrência do acidente causado com o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, em Vegas. O Motorsport.com cobre tudo da F1 no Catar.
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|10h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|14h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h05
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h10
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h20
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após a Classificação Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
