Chefe de engenharia de pista da Mercedes na Fórmula 1, Andrew Shovlin afirmou que as Flechas de Prata trabalham para aprimorar o desempenho da equipe em largadas no início da temporada 2026 da categoria.

Nas largadas do ano -- GP da Austrália e corrida sprint da China --, o inglês George Russell foi ameaçado pelas Ferrari, superiores no quesito até o momento, e o italiano Andrea Kimi Antonelli perdeu bastante terreno. A Mercedes agora busca melhor performance na prova principal de Xangai.

“Temos feito muito trabalho em relação ao gerenciamento de energia na largada e na volta de formação ao longo dos últimos dias, então será uma boa oportunidade de colocar isso em prática", afirmou Shovlin.

"Isso também é útil para entender como os pneus se comportam, esta pista é bem difícil na frente, então os pilotos precisarão gerenciar isso com cuidado”, completou o engenheiro britânico das Flechas de Prata na F1.

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