F1: Após ser ameaçada pela Ferrari, Mercedes afirma estar trabalhando para melhorar largadas
Flechas de Prata se preparam para a próxima largada do campeonato, na corrida principal de Xangai, às 4h (Brasília) deste domingo; o quali é às 4h deste sábado
Chefe de engenharia de pista da Mercedes na Fórmula 1, Andrew Shovlin afirmou que as Flechas de Prata trabalham para aprimorar o desempenho da equipe em largadas no início da temporada 2026 da categoria.
Nas largadas do ano -- GP da Austrália e corrida sprint da China --, o inglês George Russell foi ameaçado pelas Ferrari, superiores no quesito até o momento, e o italiano Andrea Kimi Antonelli perdeu bastante terreno. A Mercedes agora busca melhor performance na prova principal de Xangai.
“Temos feito muito trabalho em relação ao gerenciamento de energia na largada e na volta de formação ao longo dos últimos dias, então será uma boa oportunidade de colocar isso em prática", afirmou Shovlin.
"Isso também é útil para entender como os pneus se comportam, esta pista é bem difícil na frente, então os pilotos precisarão gerenciar isso com cuidado”, completou o engenheiro britânico das Flechas de Prata na F1.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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