Oscar Piastri tinha a posição perfeita para 'encaixotar' a quarta vitória no GP da Emilia Romagna, mas perdeu para Max Verstappen na primeira volta da corrida da Fórmula 1.

Uma situação muito parecida aconteceu no GP da Arábia Saudita, mas, naquele momento, o australiano saiu na melhor e o holandês foi punido. Agora, sabendo que terá o tetracampeão cada vez mais em seu encalço, Piastri fez uma 'promessa' para as batalhas futuras.

Em Ímola, a McLaren ainda apareceu como a clara favorita à vitória, mas uma reviravolta na garagem da Red Bull permitiu que Verstappen assumisse o P2 para a largada no domingo e, logo depois de uma boa manobra, o degrau mais alto do pódio.

"Achei que estava com a situação bem controlada e foi uma boa jogada do Max", disse Oscar segundo informações do RacingNews365. "Então, sim, vou aprender claramente para a próxima vez. Mas, naquele momento, eu não estava muito preocupado em não estar na liderança".

Para o australiano, o ritmo do MCL39 não foi tão forte quanto o esperado e isso foi um "agravante" na primeira curva, já que ele não conseguiu manter a liderança.

"Eu definitivamente teria feito algo diferente. Provavelmente teria freado dez metros depois. Só isso. Vivendo e aprendendo. Nunca é um bom dia quando você começa em primeiro e termina em terceiro".

Piastri também comentou sobre o futuro do campeonato, destacando que nem sempre eles terão um fim de semana perfeito, mas essas dificuldades devem ser levadas como "lições".

MAX DÁ SHOW, NORRIS 2º, PIASTRI 3º, FERRARI SE RECUPERA, BORTOLETO LEVA A PIOR! Felipe Motta analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!