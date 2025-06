Lewis Hamilton e Charles Leclerc não estão esperando que o novo assoalho da Ferrari traga um impacto significativo na competitividade da equipe, após uma sexta-feira discreta no GP da Áustria de Fórmula 1.

A Ferrari trouxe um assoalho completamente reformulado para o Red Bull Ring, com mudanças no corpo, nas bordas e na asa do assoalho, além de um difusor reprojetado. A equipe espera que o novo design proporcione uma carga aerodinâmica adicional em diferentes velocidades de curva, resultando assim em um ganho de desempenho em todas as condições.

Embora Leclerc tenha demonstrado um bom ritmo nas simulações de corrida, o ganho de desempenho parece insignificante em voltas rápidas. O monegasco ficou seis décimos atrás do líder Lando Norris, perdendo a maior parte do tempo nas curvas rápidas 6 e 7 do Red Bull Ring, devido à menor velocidade de contorno. Hamilton ficou mais três décimos atrás, sendo melhor nas zonas de tração em curvas lentas, mas perdendo tempo em outras partes do circuito.

Nenhum dos dois pilotos teve um dia de treinos livre de contratempos. Leclerc ficou de fora do TL1 para ceder lugar ao novato Dino Beganovic, enquanto Hamilton teve problemas no câmbio logo no início. Apesar disso, Leclerc minimizou a ausência na primeira sessão, mas relatou desconforto no TL2 com algumas saídas de pista.

"O TL1 não comprometeu realmente o TL2. Eu me senti relativamente à vontade na pista desde o início, mas não muito confortável com o comportamento do carro," disse Leclerc. "Tem bastante trabalho a ser feito para amanhã. Ainda não parece que o desempenho está onde deveria estar, mas espero que possamos dar um passo à frente".



"Nos stints longos, parecemos estar bem. Estávamos muito próximos dos mais rápidos. Mas o problema é que tudo está muito apertado, então, se você larga em P6 ou P7, fica extremamente difícil recuperar posições durante a corrida. Na classificação, temos muito trabalho pela frente."



Leclerc afirmou que o novo assoalho entregou os números aerodinâmicos esperados, mas que é difícil sentir diferença ao volante: "É muito difícil para mim fazer qualquer comentário," disse ele. "As pessoas esperam que, como piloto, você entre com uma peça nova e, boom, o carro fique imediatamente muito mais rápido. Mas estamos falando de ganhos muito sutis. E se você não faz o TL1 e não tem uma referência, fica difícil sentir qualquer coisa. Mas em termos de números, o componente entrega o que era esperado e estou satisfeito com isso".

Hamilton elogiou a equipe por entregar o novo assoalho e resolver o problema no câmbio a tempo para o TL2, mas também reconheceu que o desempenho na sexta-feira foi "nada espetacular" para a Ferrari.

"Tivemos um problema de câmbio pela manhã, o que foi obviamente difícil e frustrante para todos na garagem, mas os caras fizeram um ótimo trabalho, continuaram tentando," explicou o heptacampeão mundial. "Mas você sai e só consegue dar uma volta, então não fizemos os stints longos. Acho que conseguimos nos recuperar razoavelmente bem. Eles fizeram um ótimo trabalho trocando o câmbio e nos preparando para o TL2".



"Mas Charles ficou seis décimos atrás e eu quase um segundo, então não é o ideal. Vamos fazer algumas mudanças e tentar nos aproximar um pouco mais, mas não estaremos na frente. Foi feito um enorme esforço para trazer esse novo assoalho, mas como dá para ver, isso não muda necessariamente nossa competitividade. O carro na verdade nem parece ruim. Só estamos muito longe em termos de ritmo", finalizou.

