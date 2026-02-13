F1: Após sexta-feira marcada por dominância da Mercedes, veja resultados do terceiro dia de testes no Bahrein

Último dia da primeira semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein, a sexta-feira (13) foi marcada pela dominância da Mercedes. George Russell foi o mais rápido da manhã, com 1min33s918 e seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, liderou durante a tarde marcando 1min33s669.

Com 1min37s536, Gabriel Bortoleto foi nono colocada pela manhã e 14º na classificação geral do dia, tendo completado 60 voltas. Seu companheiro de equipe na Audi, Nico Hulkenberg, foi para a pista durante a tarde e terminou na décima posição, com 1min36s291.

Apesar de ter problemas com o carro durante os minutos finais da sessão da tarde, Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido, atrás apenas das duas Mercedes. O top 5 foi completado por Oscar Piastri, que fez mais de 160 voltas, e Max Verstappen.

Classificação geral - Terceiro dia de testes

Pos PILOTo Equipe voltas tempo dif 1º Antonelli Mercedes 56 1:33.669 2º Russell Mercedes 78 1:33.918 +0.249 3º Hamilton Ferrari 148 1:34.209 +0.540 4º Piastri McLaren 164 1:34.549 +0.880 5º Verstappen Red Bull 61 1:35.341 +1.672 6º Hadjar Red Bull 59 1:35.610 +1.941 7º Ocon Haas 68 1:35.753 +2.084 8º Colapinto Alpine 146 1:35.806 +2.137 9º Bearman Haas 70 1:35.972 +2.303 10º Hulkenberg Audi 56 1:36.271 +2.622 11º Albon Williams 76 1:36.793 +3.124 12º Lawson Racing Bulls 126 1:36.808 +3.139 13º Sainz Williams 68 1:37.186 +3.517 14º Pérez Cadillac 65 1:37.400 +5.582 15º Bortoleto Audi 60 1:37.536 +3.867 16º Stroll Aston Martin 74 1:38.165 +4.496 17º Bottas Cadillac 37 1:38.772 +5.103

Teste do Bahrein 1, Dia 3: Quilometragem por equipe

Equipe Piloto(s) Total de voltas completadas Quilômetros percorridos McLaren Oscar Piastri 161 871 Ferrari Lewis Hamilton 150 812 Williams Carlos Sainz Alex Albon 146 790 Haas Oliver Bearman Esteban Ocon 145 785 Alpine Franco Colapinto 144 779 Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli 139 752 Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar 120 649 Racing Bulls Liam Lawson 119 644 Audi Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg 118 639 Cadillac Valtteri Bottas Sergio Perez 104 563 Aston Martin Lance Stroll 72 390

Teste do Bahrein 1, Dia 3: Quilometragem por fabricante de motor

Motor Equipe(s) Total de voltas completadas Quilômetros percorridos Média de KM

por equipe Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 590 3193 798 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 399 2159 720 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 239 1294 647 Audi Audi 118 639 639 Honda Aston Martin 72 390 390

