F1: Após sexta-feira marcada por dominância da Mercedes, veja resultados do terceiro dia de testes no Bahrein
George Russell e Kimi Antonelli foram os mais rápidos da semana; Gabriel Bortoleto foi 14º
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Último dia da primeira semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein, a sexta-feira (13) foi marcada pela dominância da Mercedes. George Russell foi o mais rápido da manhã, com 1min33s918 e seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, liderou durante a tarde marcando 1min33s669.
Com 1min37s536, Gabriel Bortoleto foi nono colocada pela manhã e 14º na classificação geral do dia, tendo completado 60 voltas. Seu companheiro de equipe na Audi, Nico Hulkenberg, foi para a pista durante a tarde e terminou na décima posição, com 1min36s291.
Apesar de ter problemas com o carro durante os minutos finais da sessão da tarde, Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido, atrás apenas das duas Mercedes. O top 5 foi completado por Oscar Piastri, que fez mais de 160 voltas, e Max Verstappen.
Classificação geral - Terceiro dia de testes
|Pos
|PILOTo
|Equipe
|voltas
|tempo
|dif
|1º
|Antonelli
|Mercedes
|56
|1:33.669
|2º
|Russell
|Mercedes
|78
|1:33.918
|+0.249
|3º
|Hamilton
|Ferrari
|148
|1:34.209
|+0.540
|4º
|Piastri
|McLaren
|164
|1:34.549
|+0.880
|5º
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1:35.341
|+1.672
|6º
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1:35.610
|+1.941
|7º
|Ocon
|Haas
|68
|1:35.753
|+2.084
|8º
|Colapinto
|Alpine
|146
|1:35.806
|+2.137
|9º
|Bearman
|Haas
|70
|1:35.972
|+2.303
|10º
|Hulkenberg
|Audi
|56
|1:36.271
|
+2.622
|11º
|Albon
|Williams
|76
|1:36.793
|+3.124
|12º
|Lawson
|Racing Bulls
|126
|1:36.808
|+3.139
|13º
|Sainz
|Williams
|68
|1:37.186
|+3.517
|14º
|Pérez
|Cadillac
|65
|1:37.400
|+5.582
|15º
|Bortoleto
|Audi
|60
|1:37.536
|+3.867
|16º
|Stroll
|Aston Martin
|74
|1:38.165
|+4.496
|17º
|Bottas
|Cadillac
|37
|1:38.772
|+5.103
Teste do Bahrein 1, Dia 3: Quilometragem por equipe
|Equipe
|Piloto(s)
|Total de voltas completadas
|Quilômetros percorridos
|McLaren
|Oscar Piastri
|161
|871
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|150
|812
|Williams
|
Carlos Sainz
Alex Albon
|146
|790
|Haas
|
Oliver Bearman
Esteban Ocon
|145
|785
|Alpine
|Franco Colapinto
|144
|779
|Mercedes
|
George Russell
Andrea Kimi Antonelli
|139
|752
|Red Bull
|
Max Verstappen
Isack Hadjar
|120
|649
|Racing Bulls
|Liam Lawson
|119
|644
|Audi
|
Gabriel Bortoleto
Nico Hulkenberg
|118
|639
|Cadillac
|
Valtteri Bottas
Sergio Perez
|104
|563
|Aston Martin
|Lance Stroll
|72
|390
Teste do Bahrein 1, Dia 3: Quilometragem por fabricante de motor
|Motor
|Equipe(s)
|Total de voltas completadas
|Quilômetros percorridos
|Média de KM
por equipe
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|590
|3193
|798
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|399
|2159
|720
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|239
|1294
|647
|Audi
|Audi
|118
|639
|639
|Honda
|Aston Martin
|72
|390
|390
