Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

Geral
Geral
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

F1: McLaren pede ajustes de segurança "urgentes” antes do início da temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: McLaren pede ajustes de segurança "urgentes” antes do início da temporada

F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein
Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1: Após sexta-feira marcada por dominância da Mercedes, veja resultados do terceiro dia de testes no Bahrein

George Russell e Kimi Antonelli foram os mais rápidos da semana; Gabriel Bortoleto foi 14º

Redação Motorsport.com
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Último dia da primeira semana de testes da Fórmula 1 no Bahrein, a sexta-feira (13) foi marcada pela dominância da Mercedes. George Russell foi o mais rápido da manhã, com 1min33s918 e seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, liderou durante a tarde marcando 1min33s669. 

Leia também:

Com 1min37s536, Gabriel Bortoleto foi nono colocada pela manhã e 14º na classificação geral do dia, tendo completado 60 voltas. Seu companheiro de equipe na Audi, Nico Hulkenberg, foi para a pista durante a tarde e terminou na décima posição, com 1min36s291. 

Apesar de ter problemas com o carro durante os minutos finais da sessão da tarde, Lewis Hamilton foi o terceiro mais rápido, atrás apenas das duas Mercedes. O top 5 foi completado por Oscar Piastri, que fez mais de 160 voltas, e Max Verstappen

Classificação geral - Terceiro dia de testes

Pos PILOTo Equipe voltas tempo dif
Italy Antonelli Mercedes 56 1:33.669  
United Kingdom Russell Mercedes 78 1:33.918 +0.249
United Kingdom Hamilton Ferrari 148 1:34.209 +0.540
Australia Piastri McLaren 164 1:34.549 +0.880
Netherlands Verstappen Red Bull 61 1:35.341 +1.672
France Hadjar Red Bull 59 1:35.610 +1.941
France Ocon Haas 68 1:35.753 +2.084
Argentina Colapinto Alpine 146 1:35.806 +2.137
United Kingdom Bearman Haas 70 1:35.972 +2.303
10º Germany Hulkenberg Audi 56 1:36.271

+2.622
11º Thailand Albon Williams 76 1:36.793 +3.124
12º New Zealand Lawson Racing Bulls 126 1:36.808 +3.139
13º Spain Sainz Williams 68 1:37.186 +3.517
14º Mexico Pérez Cadillac 65 1:37.400 +5.582
15º Brazil Bortoleto Audi 60 1:37.536 +3.867
16º Canada Stroll Aston Martin 74 1:38.165 +4.496
17º Finland Bottas Cadillac 37 1:38.772 +5.103

Teste do Bahrein 1, Dia 3: Quilometragem por equipe

Equipe Piloto(s) Total de voltas completadas Quilômetros percorridos
McLaren Oscar Piastri 161 871
Ferrari Lewis Hamilton 150 812
Williams

Carlos Sainz

Alex Albon

 146 790
Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

 145 785
Alpine Franco Colapinto 144 779
Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

 139 752
Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

 120 649
Racing Bulls Liam Lawson 119 644
Audi

Gabriel Bortoleto

Nico Hulkenberg

 118 639
Cadillac

Valtteri Bottas

Sergio Perez

 104 563
Aston Martin Lance Stroll 72 390

Teste do Bahrein 1, Dia 3: Quilometragem por fabricante de motor

Motor Equipe(s) Total de voltas completadas Quilômetros percorridos Média de KM
por equipe
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 590 3193 798
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 399 2159 720
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 239 1294 647
Audi Audi 118 639 639
Honda Aston Martin 72 390 390

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Antonelli supera Russell e é o mais rápido do terceiro dia de testes no Bahrein; Hamilton com problemas no carro
Próximo artigo Ferrari descarta protesto formal contra motor Mercedes e pede regra clara na F1

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Ferrari descarta protesto formal contra motor Mercedes e pede regra clara na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Ferrari descarta protesto formal contra motor Mercedes e pede regra clara na F1

NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500

F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Últimas notícias

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NAS NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
FE Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

Geral
Misc Geral
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso