Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Após Spa, regras também impõem mudança à Sauber no GP da Holanda

Patrocinadora do time suíço, Stake é considerada ilegal e anúncios são proibidos

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Gabriel Bortoleto, Sauber / GP da Bélgica

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tal como em 2024, a Sauber precisará alterar seu nome no fim de semana do GP da Holanda de Fórmula 1 para atender a legislação local. Tendo como nome oficial Stake F1 Team KICK Sauber, o time suíço terá que retirar o nome e a logo da 'Stake' não só do carro, mas também dos uniformes de pilotos e funcionários. 

Segundo o jornal holandês De Telegraaf, as regras do país sobre anúncios de apostas, que já existiam, ficaram mais rigorosas em janeiro deste ano e "todos os patrocínios de jogos de azar, como os que envolvem eventos e equipes esportivas, estão agora proibidos". 

Com a saída da Alfa Romeo e adoção do nome Sauber em 2024, os patrocinadores também foram incorporados ao nome oficial. A KICK é uma plataforma de transmissões ao vivo, focada em jogos, e a Stake é um cassino online e uma casa de apostas esportivas. 

Um porta-voz da equipe declarou ao jornal que o time de Gabriel Bortoleto "naturalmente respeita" as leis e, assim como no GP da Bélgica, onde a Stake também é considerada ilegal, o logo do outro patrocinador, KICK, terá destaque. 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
