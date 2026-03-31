F1: Após Suzuka, Ferrari marca testes focados em nova asa 'macarena'

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Com a pausa de abril, a Scuderia experimentará em pista novas soluções para a volta do campeonato em Miami

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Ferrari SF-25, dettaglio tecnico

Apenas alguns dias após o GP do Japão de Fórmula 1, a Ferrari se prepara para voltar às pistas. Durante a pausa forçada causada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, a Scuderia planejou duas sessões em pista com o SF-25, carro de 2025 de Maranello.

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Na quarta-feira (1º), a equipe de testes da Ferrari estará em Mugello para iniciar dois dias de TPC (Testes de Carros Anteriores). Não haverá pilotos titulares no circuito da Ferrari; em vez disso, participarão os pilotos de testes que contribuem para o desenvolvimento do carro no simulador.

Os pilotos que se revezarão ao volante serão, portanto, Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc e Antonio Fuoco, no que será uma valiosa sessão de treinamento.

Antonio Giovinazzi sarà al Mugello per il test TPC

Antonio Giovinazzi estará em Mugello para o teste TPC

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Com a introdução do regulamento de 2026, os novos monopostos não têm nada em comum com os antigos carros de efeito solo. Por esse motivo, a FIA permitiu o uso dos carros do ano passado para os programas TPC: a Scuderia utilizará o SF-25, seu carro de 2025, enquanto antes era obrigatório utilizar carros com pelo menos dois anos de idade.

A Ferrari irá então a Monza para realizar o segundo dia de filmagens: segundo relatos, a data escolhida é 21 de abril, uma terça-feira. A escolha do “Templo da Velocidade” não é aleatória, já que, dentro dos 200 km permitidos pelo regulamento, o SF-26 poderá avaliar o comportamento do carro em uma das pistas mais exigentes para a recuperação de energia.

A sessão, que contará com a participação de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, será importante não apenas para as filmagens comerciais, mas especialmente para avaliar o progresso alcançado na recuperação de energia e no desenvolvimento aerodinâmico.

A asa “Macarena” certamente será utilizada, já que fará parte do pacote aerodinâmico que estreará em Miami quando o campeonato for retomado em 3 de maio.

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