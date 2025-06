Após uma sexta-feira ruim e um incidente no TL3, Oscar Piastri conseguiu melhorar o desempenho na classificação, mas não o suficiente para a pole do GP do Canadá de Fórmula 1. O líder do campeonato largará da terceira posição, atrás de Max Verstappen e George Russell.

"Sendo sincero, depois de como foram os treinos, estou feliz comigo mesmo, foi uma boa reviravolta", disse em entrevista após a classificação. "A questão é sempre se queremos o [pneu] médio ou o macio para o Q3. Escolhemos os macios porque tivemos muitos problemas e queríamos manter as coisas estáveis, então estou feliz com a terceira posição. É um pouco diferente do que estou acostumado este ano, mas aqui eu definitivamente aceito".

Em coletiva de imprensa após a sessão, Piastri explicou a decisão da equipe de continuar com o pneu macio, que neste fim de semana é o composto C6, na terceira etapa da classificação. "Sempre deixamos essa possibilidade em aberto, mas acho que nunca estivemos realmente tão tentados — ou pelo menos, eu certamente não estive. Como disse, o treino livre foi bem ruim, eu só queria fazer uma classificação limpa, sem introduzir variáveis que pudessem tornar tudo ainda mais difícil e foi nisso que nos mantivemos".

"Isso tem sido um ponto forte nosso neste ano: manter nossas convicções e fazer o que acreditamos ser melhor para nós. Será que teríamos conseguido a pole com o pneu médio? Talvez, mas também existe o risco de dar errado e acabarmos numa situação pior do que estamos agora. Então, estou bem satisfeito", falou.

O australiano ainda comentou sobre a escolha de não utilizar a atualização de suspensão, a qual está sendo usada por Norris: "Não estou preocupado. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas eu poderia ter usado essa peça se quisesse e não quis. Algumas coisas ficam melhores, outras piores"

"Não é algo tão simples e não é exatamente uma melhoria, é uma peça diferente. Estou satisfeito com o desempenho do carro até agora neste ano e, mais uma vez, só quis manter a consistência", finalizou.

