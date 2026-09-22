F1: Após três meses sem atualizações, Audi promete novo pacote; saiba mais
Diretor de corrida Allan McNish destacou necessidade de "acompanhar o ritmo" das rivais
Foto de: LAT Images
A Audi terá uma novidade importante neste fim de semana, no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Pela primeira vez em três meses, o time alemão trará um pacote de atualizações para o carro, buscando alcançar os rivais de meio de pelotão, como a Alpine.
"Obviamente, outras equipes fizeram melhorias em diferentes áreas em momentos diferentes. A nossa última vez foi na Áustria. Tivemos alguns pequenos ajustes desde então, mas na realidade foi na Áustria", confessou o diretor de corrida Allan McNish em coletiva de imprensa.
"Precisamos acompanhar o ritmo, especialmente porque dá para ver que o ritmo de corrida de alguns carros, como o do Gasly, por exemplo, foi muito forte aqui [Madri] . A pole position dele em Monza também foi impressionante", acrescentou.
Questionado sobre as expectativas para a corrida no Azerbaijão e o comportamento do R26, McNish não deixou de mencionar a fraqueza do carro nos trechos de reta, mas se mostrou otimista.
"Se você observar a velocidade média nas curvas de Baku, devemos estar bem nos três setores. Não é surpresa que nossa fraqueza provavelmente apareça um pouco mais nas retas, mas acredito que estaremos em uma situação bastante razoável", falou.
"A sequência de três corridas será difícil, com Malásia e depois Singapura. Acho que, para todas as equipes, será um período bastante intenso e exigente. Baku será a primeira delas. É uma pista que a maioria das pessoas gosta bastante. Certamente os pilotos gostam. Aho que eles conseguem entrar no ritmo e se adaptar rapidamente", concluiu.
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