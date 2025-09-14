Enquanto Max Verstappen dizia na Hungria que a Red Bull não venceria mais nenhuma corrida no restante da temporada 2025 da Fórmula 1, a realidade provou o contrário.

De fato, o holandês triunfou em Monza e, além disso, o fez de forma dominante. Verstappen chegou com cerca de vinte segundos de vantagem, embora Lando Norris tenha brincado durante a coletiva de imprensa após a corrida: "Ah, foram apenas dezenove! Eu gostaria de evitar desinformações aqui!"

Distinção entre as especificidades de Monza e a maneira como as coisas funcionam

Apesar desse momento, a supremacia de Verstappen e da Red Bull foi muito inesperada. Isso levanta a questão de até que ponto isso foi algo totalmente específico de Monza. Será que Verstappen também pode ter esperança para as próximas corridas?

"Bem, você faz muitas coisas específicas para Monza", disse o chefe da Red Bull, Laurent Mekies, citando as configurações específicas do carro para as demandas da pista italiana.

"Fizemos asas especiais para Monza, trabalhamos por um longo tempo em uma configuração especial e assim por diante. O pessoal fez um ótimo trabalho analisando 2024 e apresentando soluções específicas. Para responder à sua pergunta, isso nos faz pensar que grande parte desse desempenho foi específico de Monza".

"Mas com relação a Baku, precisamos descobrir o quanto que isso pode ser usado em outras pistas, com o que aprendemos. Isso tem a ver com os novos componentes [assoalho] e como usamos o carro durante o fim de semana da corrida".

Com isso, Mekies levanta imediatamente os dois pontos mais importantes. De fato, no que diz respeito ao carro em si, parte da diferença foi específica do circuito. Não só a Red Bull tinha um pacote de baixo downforce funcionando bem desta vez - ao contrário do ano passado - como o RB21 se sai melhor em pistas como Monza.

Essa é uma leitura que o próprio Verstappen compartilha: "Parte disso é específico da pista. Em Monza, pilotamos com baixo downforce e nosso carro sempre se sai um pouco melhor quando a pista é de baixo ou médio downforce. Não é como se de repente estivéssemos de volta e pudéssemos lutar em todos os lugares".

Deve-se notar imediatamente que Baku também deve se adequar muito bem à Red Bull com suas muitas retas longas. No entanto, o circuito de rua do Azerbaijão é interessante para a equipe.

Por um lado, os longos trechos em aceleração máxima e as curvas de noventa graus devem favorecer o RB21, mas, por outro lado, Verstappen afirmou repetidamente que os circuitos de rua e as ondulações ainda não são ideais para a equipe de Milton Keynes.

Baku, portanto, tem pontos positivos e negativos para a Red Bull, embora, em essência, ela deva se sair muito bem lá. Não é à toa que Helmut Marko já havia chamado Baku de uma oportunidade de vitória em potencial antes mesmo do GP da Itália. O verdadeiro teste para a Red Bull virá depois, em Singapura, já que esse circuito é teoricamente menos adequado ao carro da Red Bull.

As lições de Monza também podem ser aplicadas em Baku?

O outro aspecto mencionado por Mekies é como a Red Bull "lidou com o carro" em Monza. Isso se refere ao que a equipe chamou de "uma nova filosofia" durante o fim de semana de corrida na Itália. A Red Bull espera usar essas lições em Baku e também nos próximos finais de semana de corrida.

"O aspecto mais positivo é que agora parece que temos uma compreensão um pouco melhor sobre o que precisamos fazer com o carro para sermos competitivos. Espero que esse conhecimento possa ser levado para os próximos finais de semana, embora algumas pistas sejam um pouco melhores do que outras", concorda Verstappen.

Isso aponta mais especificamente para o que Marko explicou em Monza: seguir o simulador um pouco menos às vezes e talvez confiar mais no feedback do piloto em determinados momentos.

"Como resultado, nossa abordagem agora é: independentemente do que o simulador nos mostra, misturamos isso com a experiência que Max tem e com a experiência que nossos engenheiros têm", disse o consultor. "Toda a equipe técnica está muito mais aberta agora e discute todas as coisas entre si. Eles não aceitam cegamente o que o simulador diz".

Marko diz que Pierre Waché, como diretor técnico, desempenha um papel importante nesse processo. Ele afirma que a abordagem para ajustar o carro mudou um pouco e espera levar esse conhecimento para os oito finais de semana restantes.

"Isso nos deu uma direção um pouco diferente para ajustar o carro. Em Zandvoort, também encontramos essa direção, embora, é claro, o downforce fosse diferente e o circuito não fosse tão bom para nós. Em Monza, otimizamos ainda mais essa nova direção. Esperamos que ela também funcione em outras pistas".

Perguntado se essa nova abordagem significa que a equipe seguirá as ferramentas de simulação menos fielmente, Waché responde:

"Bem, é claro que ainda usamos todas as ferramentas que temos à nossa disposição, embora tenhamos em mente as limitações." Se a Red Bull também conseguir encontrar a (pequena) janela de operação do RB21 em outros circuitos, a equipe espera ser mais competitiva, embora Waché não esteja contando apenas com uma repetição de Monza."A McLaren ainda é muito rápida e sempre estará lá. Mas, pelo menos, foi importante para nós nos recuperarmos em Monza, pois tivemos muita dificuldade lá no ano passado".

Em Baku, na temporada passada, essa luta foi um pouco menos acentuada. Por exemplo, até sua batida tardia com Carlos Sainz, Sergio Pérez ainda estava competindo por um lugar no pódio no Azerbaijão. Aliás, o lugar onde Oscar Piastri conquistou a segunda vitória é o local onde o debate sobre as asas flexíveis voltou a se acender.

Com esse desempenho no ano passado e a abordagem um pouco diferente em mente, Marko está, pelo menos, cautelosamente positivo para o próximo fim de semana. "Para os circuitos rápidos como Baku, estou bastante otimista, sim. Singapura é a única corrida que nunca vencemos e, em circuitos lentos, temos mais dificuldade, mas, neste momento, tudo é possível", expressou ele.

A Red Bull espera usar as lições de Zandvoort e Monza para, pelo menos, encontrar a janela de configuração ideal do RB21 com um pouco mais de frequência, por menor que ela seja. E se essa janela ideal puder ser encontrada, talvez o carro não seja sempre tão ruim quanto se pensava.

Se isso levará ao sucesso, dependerá, entre outras coisas, do tipo de pista e da força da McLaren, mas pelo menos poderá fazer com que a Red Bull seja um fator às vezes. Nem todos os finais de semana serão do nível de Monza, mas em um dia bom e em um circuito adequado, outro candidato à vitória é definitivamente uma possibilidade.

