Lando Norris chega ao GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 animado, não só por causa da etapa 'em casa', mas também porque essa é uma corrida que pode marcar um antes e um depois em sua carreira. Ele admite que ainda não está totalmente confiante na classificação, mas que é um dos favoritos à vitória. O britânico também diz que a única medida que a McLaren impõe para ele e Oscar Piastri é "não bater", mas que eles os deixam correr.

O piloto da McLaren é o herói local e o britânico com a melhor chance de lutar pelo título mundial, depois de um início de temporada cheio de altos e baixos, mas também de momentos brilhantes que convidam a sonhar.

Neste fim de semana, no templo do automobilismo britânico, o objetivo de Norris é claro: conquistar sua primeira vitória em casa, uma pedra no sapato desde a estreia na Fórmula 1.

"Antes de Mônaco, eu disse que, se pudesse trocar todas as minhas vitórias por uma em Silverstone, eu faria isso sem hesitar", confessou ele no dia de mídia. "Vencer em Mônaco é especial por causa da história, mas aqui, com a torcida britânica, a conexão é diferente. É a corrida que eu mais queria vencer desde que era criança, aquela que colocaria o maior sorriso no meu rosto".

O duelo da McLaren: ritmo de corrida e a sombra de Oscar Piastri

No entanto, chegar à tão sonhada vitória não será fácil. A McLaren é, sem dúvida, o carro mais competitivo do grid em 2025, com Oscar Piastri liderando a tabela e apenas 15 pontos à frente de Norris. Mas o relacionamento entre os dois tem sido marcado por duelos intensos e algumas polêmicas.

A lembrança mais recente e dolorosa para Norris é o GP do Canadá, onde um erro ao tentar ultrapassar Piastri na reta principal terminou em um acidente que o deixou fora dos pontos e sob os holofotes das críticas.

"O Canadá era uma linha vermelha que eu não deveria ter cruzado", admitiu. "Não deve haver contato entre companheiros de equipe, essa é a regra mais simples e clara. Mas quando você chega ao limite, é muito fácil cometer erros, mesmo para os melhores do mundo".

Na Áustria, por outro lado, foi Piastri quem ultrapassou os limites ao atacar Norris, colocando ambos em risco e forçando a McLaren a intervir para garantir a dobradinha. "A equipe me colocou em primeiro, depois o Oscar, e abriu uma brecha para evitarmos riscos", explicou Norris, que ressalta a importância do respeito e da comunicação para não prejudicar o trabalho de toda a equipe.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Adaptando-se à McLaren e encontrando confiança

Embora o ritmo de corrida entre as duas McLarens não seja tão diferente, Norris admite que seu maior desafio tem sido a classificação, onde cometeu mais erros e cedeu posições a Piastri. "A adaptação ao carro tem sido difícil, especialmente para encontrar confiança em uma volta rápida", disse ele.

Sua força está na sensibilidade que tem nas mãos, através do volante, para perceber a aderência e o comportamento do carro. "Quando perco essa sensação, não me sinto confortável e não consigo tirar o melhor proveito do carro", disse Norris.

Motivação para a corrida em casa

Para Norris, este fim de semana não é apenas mais um GP. Mesmo antes, a empolgação é palpável em sua voz: "Estou muito animado. Todo dia é um dia pelo qual estou ansioso. No sábado, estávamos na Trafalgar Square, fui às arquibancadas hoje de manhã, e todas essas são distrações positivas que me motivam ainda mais".

A última vitória na Áustria lhe deu um impulso de confiança que ele quer levar para Silverstone, onde seu histórico inclui segundo, terceiro e até sexto lugares, mas nunca a glória máxima. "Definitivamente, se há algum lugar onde espero encontrar meu 'jardim', é aqui", diz ele. "Eu me senti mais no ritmo na Áustria, embora saiba que isso não é garantia de repetição. Tenho que provar isso com consistência, mas a motivação está lá".

Em meio à disputa pelo título e com a arquibancada principal do circuito batizada com seu nome, Norris é o favorito britânico para trazer à McLaren a alegria de uma vitória em casa. Um triunfo que, ele admite, ainda não o colocaria acima da figura histórica de Lewis Hamilton, mas que, sem dúvida, o aproximaria um pouco mais dessa lenda.

Porque vencer em Silverstone não é apenas uma vitória: é o sonho de um piloto que sempre desejou isso em toda a sua vida e a oportunidade de emocionar a torcida de casa como nunca antes.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!