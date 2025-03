Há apenas uma semana, Oscar Piastri deixou sua corrida em casa, na Austrália, com um grande arrependimento por não ter conseguido aproveitar o potencial do carro devido ao erro imprevisível quando a chuva chegou.

Uma semana depois, o piloto está de volta ao degrau mais alto, com a sensação de ter recuperado o que lhe havia escapado há sete dias. Foi uma vitória importante na Fórmula 1, construída acima de tudo na classificação, não só porque ele conseguiu dar uma volta com ar limpo, mas também porque isso permitiu que ele tentasse imediatamente ampliar sua vantagem sobre seus rivais mais formidáveis, incluindo Lando Norris.

Já na Sprint de sábado, ficou claro que o australiano tinha o ritmo necessário para almejar o topo, mas o fato de ter ficado preso no tráfego no duelo com Max Verstappen realmente o penalizou, excluindo-o efetivamente da batalha pela vitória.

Em vez disso, o fato de ter conseguido a pole position na segunda sessão de classificação do fim de semana foi o primeiro bloco de construção para levar para casa a vitória na corrida.

A liderança de Piastri nunca esteve em dúvida e, apesar de uma largada não muito brilhante, ele imediatamente conseguiu se aproximar de George Russell, evitando que o inglês o incomodasse na primeira curva.

A partir de então, o piloto da McLaren liderou sem problemas, mantendo os pneus sob controle, mesmo no momento em que todos perceberam que a corrida se encaminhava para uma única parada.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Claramente, com a McLaren na liderança, o sonho do campeonato mundial está vivo e Piastri também sabe disso. Ser capaz de acertar ponto após ponto agora, em uma fase do campeonato em que o MCL39 está lutando pela vitória de forma consistente, é crucial, principalmente para pressionar Norris, autor de um fim de semana cheio de erros na China.

"Será que este é o início da minha corrida pelo campeonato mundial? Espero que sim. Foi um fim de semana incrível, do começo ao fim. Mega, o tempo todo. Hoje foi um pouco surpreendente como os pneus se comportaram".

"Estou orgulhoso de todo o fim de semana, acho que é o que merecemos depois da semana passada. Estou extremamente feliz. A equipe fez um ótimo trabalho, com um segundo lugar".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Em comparação com as previsões de ontem, os pneus tiveram um desempenho melhor do que o esperado. No primeiro stint, ainda houve alguma dificuldade em lidar com o médio, um composto mais propenso a granular, especialmente com o tanque cheio de combustível, mas, à medida que a pista ficou mais emborrachada e as condições da pista melhoraram, o composto mais duro teve um desempenho melhor do que o esperado, dando à equipe a chance de estender o segundo stint e chegar à bandeira quadriculada.

"Ficamos surpresos com os pneus. Acho que o médio ainda estava um pouco difícil de manusear, mas ainda assim melhor do que ontem. E o pneu duro acabou sendo muito melhor do que todos esperavam, ou pelo menos do que nós esperávamos. Chegar ao final foi um pouco surpreendente, mas uma boa surpresa", acrescentou Piastri.

"Estou muito orgulhoso da corrida que conseguimos terminar. Não foi uma corrida fácil e, sim, estou orgulhoso de toda a equipe e do fim de semana que consegui terminar".

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!