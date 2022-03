F1: Apple TV+ anuncia novo documentário sobre Hamilton

Carregar reprodutor de áudio

O serviço de streaming Apple TV+ anunciou um acordo para a exibição de um novo documentário sobre o heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton. O projeto, ainda sem título, terá a direção de Matt Kay e produção do próprio piloto e de sua empresária Penny Thow, além da One Community e a Box to Box - responsável pela série da Netflix Drive to Survive e o documentário Senna.

A produção contará com acesso total à Hamilton e sua equipe, prometendo ainda "um elenco estrelado de entrevistados", além de imagens do britânico dentro e fora da pista. A produção executiva fica a cargo de Richard Plepper, ex-CEO da HBO e Scott Budnick, responsável por filmes como Se Beber Não Case.

O documentário de Hamilton será mais um da lista crescente da Apple TV+ nas produções de não-ficção, como o longa They Call Me Magic, sobre a lenda da NBA Earvin 'Magic' Johnson.

Um comunicado da Apple TV+ diz: "Hamilton trilhou uma carreira profissionalmente, socialmente e culturalmente, transformando o esporte em escala global. Vindo de uma família trabalhadora, Lewis teve sucesso em um esporte em que as chances não estavam ao seu lado, mas fazendo seu talento brilhar, permitindo que dominasse o esporte por mais de uma década".

"Atualmente, Hamilton é o único piloto negro a correr na Fórmula 1. Ele abraçou o que o torna diferente e cresceu até o topo de sua carreira, sempre muito comprometido em usar sua plataforma em busca de mudanças positivas para as próximas gerações".

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton que participou anteriormente da franquia Carros, da Pixar, e teve uma participação em Zoolander 2, também está ligado, na função de consultor e possível ator, em outra produção da Apple: um filme sobre F1 estrelado por Brad Pitt.

Informações de bastidores indicam que Pitt deve interpretar um veterano das pistas que sai da aposentadoria para ser mentor de um jovem talento, aproveitando sua própria chance final pela glória.

O projeto é liderado pelo lendário produtor de Top Gun, Bad Boys e da franquia Piratas do Caribe Jerry Bruckheimer. A direção fica por conta de Joseph Kosinski (Tron: Legacy e Top Gun: Maverick), enquanto Ehren Kruger (Pânico 3, O Chamado, A Chave Mestra) será o roteirista.

F1 2022: Mercedes ASSOMBRA com solução OUSADA, RBR fica 'de olho', PIETRO vai à pista e GASLY lidera

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim: Mercedes assombra paddock com solução ousada no Bahrein e Pietro vai à pista ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music