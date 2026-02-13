Gabriel Bortoleto encerrou na manhã desta sexta-feira sua participação na primeira semana de testes pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. E o brasileiro saiu contente com sua performance e com os resultados da Audi ao longo dos três dias de atividade de pista.

No combinado geral das sessões, Bortoleto teve como melhor marca 01min36s670, feito no segundo dia de testes, na única vez que pôde andar na parte noturna. Mas o brasileiro não ficou muito atrás do seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que marcou 01min36s291 na última hora de atividade de pista desta sexta-feira (13).

Após um shakedown atribulado em Barcelona, a Audi passou praticamente ilesa pelos testes do Bahrein e, com isso, conseguiu acumular uma boa quilometragem, com 354 voltas ao longo dos três dias, sendo a quinta equipe que mais andou. O equilíbrio entre os pilotos apareceu inclusive neste quesito, com Hulk fazendo 178 giros, contra 176 de Gabriel.

Fazendo um balanço de sua participação e da Audi nesta semana, Bortoleto saiu contente com a quilometragem acumulada e a chance de aprender mais sobre o carro de 2026.

“No geral, foram alguns dias positivos e produtivos de testes para a equipe. reunimos uma grande quantidade de dados valiosos e aprendemos muito mais sobre nosso carro e como realmente maximizar seu potencial – algo em que trabalhar antes de voltarmos à pista em alguns dias. Estou ansioso pela próxima semana, para reunir todo o pacote, fazer algumas voltas mais fortes e finalmente começar a transformar todo o trabalho árduo em realidade".

Agora o grid da F1 descansa antes do início da segunda semana de testes no Bahrein, entre os dias 18 e 20 de fevereiro.

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!