Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Brasileiro completou 176 voltas ao longo dos três dias, andando o equivalente a três GPs do Bahrein

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto encerrou na manhã desta sexta-feira sua participação na primeira semana de testes pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. E o brasileiro saiu contente com sua performance e com os resultados da Audi ao longo dos três dias de atividade de pista.

Leia também:

No combinado geral das sessões, Bortoleto teve como melhor marca 01min36s670, feito no segundo dia de testes, na única vez que pôde andar na parte noturna. Mas o brasileiro não ficou muito atrás do seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que marcou 01min36s291 na última hora de atividade de pista desta sexta-feira (13).

Após um shakedown atribulado em Barcelona, a Audi passou praticamente ilesa pelos testes do Bahrein e, com isso, conseguiu acumular uma boa quilometragem, com 354 voltas ao longo dos três dias, sendo a quinta equipe que mais andou. O equilíbrio entre os pilotos apareceu inclusive neste quesito, com Hulk fazendo 178 giros, contra 176 de Gabriel.

Fazendo um balanço de sua participação e da Audi nesta semana, Bortoleto saiu contente com a quilometragem acumulada e a chance de aprender mais sobre o carro de 2026.

“No geral, foram alguns dias positivos e produtivos de testes para a equipe.   reunimos uma grande quantidade de dados valiosos e aprendemos muito mais sobre nosso carro e como realmente maximizar seu potencial – algo em que trabalhar antes de voltarmos à pista em alguns dias. Estou ansioso pela próxima semana, para reunir todo o pacote, fazer algumas voltas mais fortes e finalmente começar a transformar todo o trabalho árduo em realidade".

Agora o grid da F1 descansa antes do início da segunda semana de testes no Bahrein, entre os dias 18 e 20 de fevereiro.

