F1: Arábia Saudita ofereceu sistema antimíssil para evitar cancelamento de corrida

A Fórmula 1 já confirmou que os GPs da Arábia Saudita e do Bahrein não irão acontecer no mês de abril, como previsto no calendário da categoria, por conta da atual guerra no Oriente Médio. Não há certeza sobre o fim do conflito e nem sobre a segurança do evento se manter.

Porém, isso não significa que os organizadores não tenham oferecido tudo que lhes é possível para manter a corrida na data prevista. Segundo informações da Sport Bild, a Arábia Saudita, em particular, teria lutado bastante contra o cancelamento, tentando convencer a categoria de que poderia garantir segurança.

Segundo a reportagem, a Arábia Saudita teria prometido à F1 "um sistema especial de defesa antimísseis para o Circuito da Corniche de Jeddah". No entanto, mesmo isso não foi suficiente para que a corrida fosse mantida.

O presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Mohammed Ben Sulayem, justificou o cancelamento das duas corridas há poucos dias da seguinte forma: "A FIA sempre colocará a segurança e o bem-estar de nossa comunidade e de nossos colegas em primeiro lugar".

"Após uma análise cuidadosa, tomamos essa decisão, estando plenamente conscientes dessa responsabilidade", afirmou o presidente. Desde o início da guerra, o Bahrein e a Arábia Saudita têm sido repetidamente alvo de ataques com drones e mísseis lançados pelo Irã.

Em 2022, a F1 passou por uma experiência semelhante com um ataque de mísseis em Jeddah. Naquela ocasião, rebeldes houthis atacaram uma instalação da empresa petrolífera Aramco durante o fim de semana do GP.

Também naquela ocasião, discutiu-se longamente sobre o cancelamento do fim de semana já em andamento, mas, no fim das contas, a corrida ocorreu conforme planejado. Quatro anos depois, decidiu-se antecipadamente pelo cancelamento.

Com o cancelamento de duas corridas, a F1 terá uma pausa de um mês após o GP do Japão, que acontece entre os dias 27 a 29 de março. A temporada só será retomada em Miami, no dia 3 de maio.

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