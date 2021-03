Nesta quinta-feira (18), a organização do GP da Arábia Saudita, que estreia no calendário da Fórmula 1 em 05 de dezembro, revelou o traçado do circuito de rua de Jeddah, que passa a ser o segundo maior do calendário, além de ser o mais rápido entre as pistas de rua.

A pista tem uma extensão de 6.175 km, atrás apenas de Spa-Francorchamps, na Bélgica. As longas retas e zonas de alta velocidade devem entregar uma volta com média de velocidade na casa de 250km/h, com o potencial de três zonas de DRS.

Acredita-se que a parte mais rápida da pista será o longo trecho final antes da última curva para a esquerda e hairpin, curva 27, onde os carros devem atingir 322 km/h antes de chegar na zona de frenagem.

Enquanto o circuito foi encaixado em uma área apertada de terra próximo à beira-mar de Jeddah, ela conta com 27 curvas e segue no sentido anti-horário, com a primeira curva sendo uma seção apertada com uma chicane esquerda-direita.

Ross Brawn, diretor esportivo da F1, expressou sua crença de que o traçado deverá produzir boas corridas.

"É sempre emocionante divulgar os detalhes de um novo circuito e o Circuito de Rua de Jeddah não é uma exceção", disse.

"Trabalhamos juntos com a equipe de [Hermann] Tilke e a organização para garantirmos que a pista fornecerá grandes disputas para nossos fãs e desafios para os pilotos".

"O design traz o melhor de um circuito de rua moderno, mas também tem um fluxo com ritmo rápido, áreas de alta velocidade e oportunidades de ultrapassagem. O local é incrível, próximo ao Mar Vermelho, e mal podemos esperar para vermos os carros na pista em dezembro".

A pista é localizada no bairro de Corniche em Jeddah, que fica na zona norte, a 12km do centro da cidade. O layout é um design de Tilke e a Divisão de Automobilismo da F1, utilizando a estrutura disponível no local.

O GP da Arábia Saudita será realizado a noite, e será a penúltima etapa da temporada 2021 da F1, após as etapas de São Paulo e da Austrália.

