F1: As cinco melhores aberturas da temporada na Austrália

Desde que o circuito Albert Park, em Melbourne, substituiu Adelaide no calendário da Fórmula 1, ele (para os fãs de certa idade) tornou-se sinônimo de "início de uma nova temporada" por mais de 20 anos.

Adelaide havia realizado todas as corridas mais próximas entre 1985 e 1995, antes de a corrida ser transferida para o sudeste do estado de Victoria para ocupar a primeira parte do calendário.

Houve algumas ocasiões em que o Albert Park não pôde cumprir suas funções de abertura. Melbourne estava sediando os Jogos da Commonwealth em 2006, e seu "rebaixamento" em 2010 ocorreu devido a um desejo aparente de realizar a corrida em um horário mais conveniente para o público europeu, aguardando a entrada em vigor do horário de verão.

Como o prestígio de ter a corrida de abertura caiu nas mãos de quem fez a maior oferta, a Austrália não sedia a corrida de abertura desde 2019. A COVID forçou o cancelamento das corridas em 2020 e 2021, enquanto o Bahrein desembolsou um pouco mais de dinheiro para garantir as honras de abertura da temporada nos últimos três anos. Devido à época do Ramadã em 2025, o Bahrein e a Arábia Saudita adiaram suas corridas no cronograma, restabelecendo a Austrália como a abertura.

Para comemorar esse fato, revivemos meticulosamente todas as aberturas de temporada que o Albert Park já sediou e escolhemos nossas cinco melhores. Não repetimos exatamente as mesmas condições em que as corridas foram originalmente transmitidas no Reino Unido, ou seja, não acordamos às 4h da manhã para assisti-las. Em algum lugar são 4 da manhã, suponho.

5. 1997 - Villeneuve é prejudicado pela guinada de Irvine, Frentzen é impedido por falha no freio

Jacques Villeneuve na pole Foto de: Motorsport Images

Se Jacques Villeneuve queria uma retribuição pelo vazamento prematuro de seu tanque de óleo, Eddie Irvine lhe negou a chance de passar da primeira curva com o que poderia ser caridosamente descrito como uma investida excessivamente ambiciosa.

O canadense, que havia se classificado na pole com quase dois segundos de vantagem sobre seu novo companheiro de equipe, Heinz-Harald Frentzen, ficou um pouco exposto na primeira curva com uma largada que não se comparava à do alemão. Assim, Frentzen assumiu a liderança, enquanto Villeneuve teve que jogar com os carros atrás.

O travamento de Irvine levou Villeneuve para a brita e, por sua vez, levou Johnny Herbert, que arrancava rapidamente, para a areia do Albert Park, já que o piloto da Sauber parecia estar pronto para subir da sétima posição do grid para a terceira. David Coulthard e Michael Schumacher passaram pela briga, enquanto Frentzen esperava converter sua vantagem inicial em uma vitória inédita para a Williams.

Sua causa foi ajudada quando Coulthard e Schumacher ficaram presos atrás de Pedro Diniz, da Arrows, embora o piloto da McLaren fosse uma ameaça devido à sua estratégia de uma parada contra as duas de Frentzen - e a parada extra acabou prejudicando-o quando uma roda presa prolongou sua permanência no pitlane.

Isso permitiu que Coulthard retomasse a liderança de Schumacher, embora Frentzen estivesse se aproximando de ambos, subindo para segundo quando o piloto da Ferrari parou. Com o escocês agora na mira de Frentzen, ele esperava usar sua vantagem de pneus nas três voltas finais, antes que uma falha de freio na Curva 1 colocasse o piloto nascido em Mönchengladbach na brita, dando a vitória a Coulthard.

4. 2002 - Acidente na primeira curva, Webber conquista seus primeiros pontos com a Minardi

Paul Stoddart e Mark Webber comemoram diante de sua torcida Foto de: Motorsport Images

Sem querer ser um encantador dos "bons velhos tempos", há algo moderadamente revigorante na briga entre Rubens Barrichello e Ralf Schumacher após o choque na primeira curva na Austrália 2002.

O Schumacher mais jovem, que se saiu pior depois que Barrichello mudou de direção várias vezes (em uma manobra que, hoje em dia, seria punida), o que resultou na 'cambalhota' do piloto da Williams na Curva 1, sugeriu que o brasileiro não fez isso de propósito e que foi um incidente de corrida. Vamos deixar essa anedota para lá.

De qualquer forma, essa colisão fez com que grande parte do pelotão intermediário fosse eliminada em meio à reação em cadeia ou voltasse mancando para o pitlane com danos terminais. Oito carros foram atingidos no incidente, incluindo Jenson Button, Giancarlo Fisichella e os dois Saubers.

O diretor da corrida, Charlie Whiting, optou por acionar um safety car em vez de uma bandeira vermelha, negando aos envolvidos no acidente a chance de correr para seus carros reserva. David Coulthard havia assumido a liderança, enquanto Michael Schumacher despachou Juan Pablo Montoya e Jarno Trulli para a frente quando ambos os pilotos perderam o controle de seus carros no óleo - Trulli bateu no muro na curva 3 e acabou com o retorno da Renault como equipe de trabalho.

Schumacher despachou Coulthard quando o escocês ficou sem pista atrás do safety car na Curva 14, criando um duelo pelo segundo lugar entre Montoya e Kimi Raikkonen. Mas essa não foi a parte mais emocionante; o novato da Minardi, Mark Webber, estava em busca dos primeiros pontos da equipe desde 1999 e segurou Mika Salo, da Toyota, para conquistar o quinto lugar - o herói da casa teve sua própria participação especial no pódio depois.

3. 2008 - Hamilton é imperioso, Ferrari sofre em uma corrida atribulada

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/23 Foto de: Sutton Images

Como em 2002, mas com um pouco mais de loucura além dos contratempos na primeira curva. Essa foi a corrida que, sem dúvida, lançou as bases para a disputa do título de Lewis Hamilton em sua segunda temporada de F1, enquanto Felipe Massa teve o pior começo possível com seu giro lânguido na Curva 2.

Nelson Piquet Jr. jogou Giancarlo Fisichella no cascalho na primeira curva, e Mark Webber sofreu uma briga de quatro vias com Sebastian Vettel, Jenson Button e Anthony Davidson na Curva 3. Evidentemente, o clima de 37°C estava causando estragos na delicada psique dos pilotos e na confiabilidade, já que as falhas e os acidentes começaram a aparecer.

O sofrimento de Massa continuou quando ele se chocou com Coulthard e, três voltas mais tarde, foi eliminado com uma falha no motor. Kimi Raikkonen não se saiu muito melhor na outra Ferrari; o campeão foi parar na brita ao tentar ultrapassar o compatriota Heikki Kovalainen e também sofreu um deslize em sua perseguição a Timo Glock. O alemão, que pilotava para a Toyota, teve seu próprio momento de loucura ao sair da pista na Curva 11, causando grandes danos ao seu carro.

Mas espere: tem mais! Kovalainen foi para o box mais tarde e perdeu a segunda posição - e depois perdeu um lugar para Fernando Alonso ao pressionar acidentalmente o limitador de pit na pista, Robert Kubica colidiu com Kazuki Nakajima, Barrichello foi desclassificado e Hamilton estava totalmente sereno na frente. Essa foi a primeira vez que o britânico dividiu o pódio com Nico Rosberg - e certamente não foi a última.

2. 2003 - Montoya desperdiça uma vitória certa, Coulthard se beneficia com a velha McLaren

Michael Schumacher, Ferrari F2002, larga na frente na disputa com Kimi Raikkonen, Equipe McLaren Mercedes MP4/17D Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Pelo segundo ano consecutivo, a Ferrari chegou ao GP da Austrália com o carro do ano anterior e conquistou a pole position. A McLaren também estava usando uma versão revisada de sua máquina de 2002, já que o MP4-18 em andamento estava se mostrando um projeto problemático. Ambas as equipes optaram por uma abordagem muito diferente para a largada em condições de umidade; a equipe italiana optou pelos intermediários, enquanto a McLaren retirou Kimi Raikkonen para usar pneus secos e dividir sua estratégia no final da volta de formação.

As Ferraris assumiram uma liderança inicial devastadora, já que a superfície da pista de Albert Park permaneceu oleosa nos estágios iniciais, levando Coulthard a seguir a liderança de Raikkonen após a primeira volta. Juan Pablo Montoya, que estava com o calçado seco, logo entrou em ação quando seus Michelins começaram a pegar fogo; em comparação, Rubens Barrichello, que estava dando a partida, acrescentou outra indiscrição ao seu nome ao bater no muro na Curva 5...

Depois que os novatos Ralph Firman e Cristiano da Matta também bateram, o safety car apareceu; Schumacher usou os pneus de pista seca e cedeu a liderança a Montoya. Quando o colombiano finalmente fez sua primeira parada, Raikkonen, que havia parado mais cedo, assumiu a liderança - embora tenha sido abordado por Schumacher, que acabou colocando o finlandês sob controle, Coulthard e o recuperado Montoya.

A penalidade por excesso de velocidade de Raikkonen no pitlane e a placa de proteção solta de Schumacher ajudaram Montoya a voltar para a liderança, com Coulthard perseguindo-o enquanto o piloto da Williams esperava conquistar sua segunda vitória na F1.

Ele desperdiçou essa oportunidade de forma espetacular com um giro na Curva 2, o que deu a Coulthard a oportunidade principal de passar para a vitória - Montoya teve sorte de não perder o segundo lugar, pois Raikkonen estava muito atrás.

1. 1999 - Irvine brilha em meio a erros na Austrália

Eddie Irvine, da Ferrari, vence seu primeiro Grande Prêmio Foto de: Sutton Images

Se você ainda não desembolsou nenhum dinheiro para assistir à corrida no arquivo da F1 TV, o que está fazendo da sua vida? Vá e assista ao GP da Austrália de 1999 agora e depois volte para ler esta parte - e, com sorte, concorde.

Quando os dois protagonistas do título da temporada anterior ficam parados no grid, enquanto outros dois pegam fogo muito antes de as luzes se apagarem, você sabe que está diante de um caso volátil. Quando a corrida finalmente começou, parecia que as McLarens dominariam até que ambas tiveram problemas mecânicos, levando Eddie Irvine à sua primeira vitória. O fato de o piloto da Ferrari ter chegado lá se deveu mais ao seu poder de permanência do que à sua velocidade absoluta, mas ele pelo menos aproveitou a oportunidade que surgiu em seu caminho.

Mas isso não é tudo. Heinz-Harald Frentzen e Ralf Schumacher foram os astros depois da troca de assentos fora de temporada, assim como Rubens Barrichello na Stewart reserva - mesmo depois de a) sua SF-3 ter entrado em combustão espontânea no grid e b) ter cumprido uma penalidade de stop-go por ultrapassar Michael Schumacher fora de posição sob bandeira amarela.

Para uma corrida no seco, a taxa de atrito também foi surpreendentemente alta. Jarno Trulli e Damon Hill se desentenderam na primeira volta, a asa traseira de Jacques Villeneuve saiu de sua BAR em Lakeside Drive, as duas McLarens caíram antes da metade da corrida, já que a fragilidade da Mercedes afetou seus V10s do início da temporada, o campeão da CART Alessandro Zanardi jogou sua Williams no muro, Trulli teve outro confronto com Marc Gene e a maioria dos pilotos do meio-campo teve problemas de confiabilidade para abrir caminho para a Arrows chegar a um ponto com Pedro de la Rosa.

O fato de Giancarlo Fisichella ter terminado em um quarto lugar foi apenas uma mera nota de rodapé em um dia selvagem na Austrália.

Eddie Irvine, da Ferrari F399, comemora a vitória enquanto os mecânicos da Jordan e da Williams aplaudem Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

