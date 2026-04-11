F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora

Muitas equipes sentiram o peso das expectativas à medida que se aproximava a temporada 2026 da Fórmula 1, especialmente devido à intenção, declarada publicamente, de entrar na nova era do campeonato causando um impacto significativo. Aquelas que já haviam obtido sucesso queriam mantê-lo e aquelas que estavam carentes de resultados queriam usar essa reinicialização a seu favor.

Não foi totalmente surpreendente que a Mercedes tenha saltado para o topo da tabela, as especulações durante a preparação para 2026 já sugeriam que a equipe de Brackley estava bem encaminhada para retornar à sua posição de liderança de antes de 2022.

Também não foi surpresa que a estreante Cadillac tenha ficado na parte de trás do grid, a equipe americana montou um time do zero e construiu o carro inteiro por conta própria, para esse fim, é impressionante que ela não esteja muito longe dos competidores já estabelecidos.

No entanto, há quem tenha desfrutado de uma reviravolta significativa na sorte em relação ao ano passado. Visto pela lente dos testes de pré-temporada, os exemplos a seguir podem não parecer surpresas absolutas, quando comparados a 2025, no entanto, isso acrescenta perspectiva às suas conquistas — ou à falta delas — até o momento.

As surpresas

Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Há quem acredite que os pilotos estreantes deveriam ser capazes de entrar na F1 e ter um desempenho consistente desde o início, mas, na realidade, um piloto precisa de pelo menos uma temporada para eliminar os erros do seu sistema. É a segunda temporada que importa e a capacidade de demonstrar uma melhora significativa em relação ao primeiro ano e correr sem o choque cultural de estar em um circuito pela primeira vez.

Kimi Antonelli demonstra o valor da paciência. Embora o italiano tenha se destacado em suas primeiras corridas de F1 no ano passado, erros de novato e azar marcaram sua temporada durante toda a parte europeia do campeonato. Depois de voltar a um terreno mais familiar — após uma mudança de suspensão no meio da temporada ter tirado o adolescente do eixo —, Antonelli apresentou algumas corridas impressionantes no final da temporada, entre elas o terceiro lugar em Las Vegas.

Agora envolto de uma potente mistura de experiência e confiança, Antonelli começou 2026 de maneira excelente. Embora haja argumentos para se dizer que seus ganhos foram resultado do azar do companheiro de equipe George Russell, o italiano do início de 2025 talvez não tivesse aproveitado essas oportunidades.

De modo geral, a safra de estreantes do ano passado mostrou grande evolução nesta nova temporada. Ollie Bearman foi sublime nas duas primeiras etapas da temporada e ocupa a sétima posição no campeonato; Isack Hadjar superou Max Verstappen na classificação e Gabriel Bortoleto teve momentos impressionantes de desempenho — embora limitado pela tendência da Audi de perder posições nas largadas.

Alpine e Haas

Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Após três corridas, a Haas e a Alpine ocupam a quarta e a quinta posições no campeonato de construtores. Para a Alpine, trata-se de uma reviravolta significativa, depois de ficar na lanterna da classificação das equipes durante todo o ano passado, a equipe anglo-francesa optou por abandonar antecipadamente seu foco em 2025 para apostar todas as suas fichas na temporada de 2026.

É uma decisão que, até agora, valeu a pena. O novo A526 mostrou-se forte nos testes de pré-temporada com seu novo motor Mercedes, embora um fim de semana abaixo do esperado em Melbourne não tenha demonstrado exatamente o avanço esperado em termos de desempenho.

Desde então, a equipe lidera o meio do pelotão graças aos esforços do talismã Pierre Gasly, que continua a ser um piloto de classe. O francês se classificou em sétimo nas duas últimas etapas e já acumulou dois terços da pontuação que obteve na temporada passada. Franco Colapinto também conseguiu um ponto, embora o argentino tenha demorado um pouco mais para se adaptar ao novo carro, a dianteira do Alpine deste ano é um ponto fraco e talvez não seja tão 'precisa' quanto Colapinto gostaria.

A Haas também tem estado em excelente forma, o que é ainda mais impressionante quando se considera que a equipe só começou a se desenvolver no final de 2025. A liderança de Ayao Komatsu na equipe tem sido uma revelação, e continua a aproveitar ao máximo os recursos mais limitados à sua disposição, enquanto outras equipes maiores adotam uma abordagem mais esbanjadora. Como mencionado, Bearman começou a temporada de forma incrivelmente forte, embora Suzuka tenha sido um fim de semana mais difícil para o britânico, Esteban Ocon recuperou o ritmo e somou um ponto extra para manter a Haas entre as quatro primeiras no campeonato.

A unidade de potência Red Bull Ford

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Os rumores são de que o esforço inicial da Red Bull Ford Powertrains é tão impressionante que não terá direito a nenhuma atualização na fase inicial do ADUO. Embora repleta de uma variedade de profissionais experientes cuidadosamente selecionados de outros fabricantes, a operação da Red Bull Ford já começou com o pé direito, e as capacidades de seu hardware elétrico, em particular, têm sido elogiadas por outras equipes.

Sua entrega de potência e velocidades máximas são boas, colocando a unidade de potência em algum lugar entre a Mercedes e a Ferrari em termos de desempenho puro. Os Racing Bulls, em particular, têm sido incrivelmente difíceis de ultrapassar, oferecendo a Liam Lawson e Arvid Lindblad uma plataforma para demonstrar seu valor ao volante, e a Red Bull tem mostrado excelente velocidade máxima ao longo da temporada até agora.

“Temos uma boa unidade de potência. O motor é bom”, refletiu Hadjar após o GP do Japão. O resto dessa frase, no entanto, será abordado na próxima seção...

As decepções

Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hadjar continuou: “O chassi está péssimo. Estamos simplesmente lentos nas curvas, pela primeira vez”. De fato, pilotar o RB22 dá a impressão de tentar conduzir um trator, a ponto de Verstappen parecer particularmente desmotivado, já que o carro não tem mais a agilidade dianteira à qual ele se acostumara.

Como mencionado, a velocidade máxima não é um problema, em vez disso, o RB22 realmente tende a ter dificuldades nas curvas e na tração. O GPS mostra que, quando comparado ao Alpine de Gasly, a Red Bull tem uma velocidade mínima muito menor ao longo da volta e enfrenta dificuldades de tração fora das zonas de ativação.

Quando os pilotos da Red Bull usam o sistema de propulsão, o torque disponível tende a compensar isso, como demonstrado por Verstappen, que ganha velocidade muito mais rápido na saída da curva Spoon em Suzuka. Mas, nas Esses, onde os carros rodavam apenas com o motor de combustão interna, a Red Bull não conseguiu aplicar sua potência.

Williams

Carlos Sainz, Williams Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Assim como a Alpine, a Williams tomou a decisão de minimizar seu desenvolvimento para 2025 em favor de 2026. Ao contrário da Alpine, a Williams foi muito mais franca sobre isso, aumentando a pressão sobre a equipe de Grove para ter sucesso na nova era da F1, enquanto as reformas internas de James Vowles continuam a modernizar a infraestrutura da equipe que já foi grande. No entanto, não foi bem assim que aconteceu.

Embora Vowles tenha tentado mostrar otimismo diante da situação, todos os sinais indicam que a Williams tentou adotar uma abordagem um pouco mais agressiva com seu chassi, mas precisou adicionar peso à estrutura para garantir que ele fosse aprovado nos testes de colisão.

O peso extra no carro custou à equipe algumas décimos na classificação, mas esse não é o único problema com o FW48, o carro tem tendência a ficar com três rodas no chão em curvas com aderência limitada e também carece de um pouquinho de downforce em comparação com seus rivais do meio do pelotão.

Há muito o que a equipe precisa fazer para corrigir o rumo. Embora Vowles tenha feito um trabalho admirável na reconstrução do time após anos de desempenho abaixo do esperado, navegar pelas águas turbulentas atuais será um teste para sua determinação.

Aston Martin - Honda

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Em termos de custo-benefício, provavelmente a maior surpresa. A longa lista de problemas com o pacote atual da Aston Martin está bem documentada: um carro que vibra como uma escova de dentes elétrica, um motor com potência insuficiente, um ERS que tem dificuldade para recuperar energia de forma eficiente e um design que parece adequado, mas carece de qualquer tipo de equilíbrio — e que, notavelmente, permanece sem ter sido testado em níveis de desempenho mais elevados.

A chegada tardia do primeiro Aston Martin de Adrian Newey nos testes de Barcelona foi praticamente esquecida, dado o formato aparentemente atraente do AMR26, embora uma mente cínica possa sugerir que o fator Newey elevou as expectativas. A equipe poderia ter revelado um bloco de concreto verde, e alguns ficariam encantados com sua mera presença...

Da forma como está, os Aston Martins estão lutando para superar até mesmo os Cadillacs no quali, tal é o mal-estar na equipe. Fernando Alonso completou a primeira corrida no ano, mas a sensação de que tudo está simplesmente muito mal preparado é muito difícil de afastar.

O trabalho na nova unidade de potência da Honda começou muito mais tarde em comparação com os outros fabricantes, e o novo carro está pelo menos três meses atrás dos projetos de todos os outros. Provavelmente é bom que a equipe tenha uma pausa para reorientar seus esforços, em vez de sofrer mais uma goleada no Bahrein e na Arábia Saudita.

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